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CTP: “DAÜ üzerindeki siyasi vesayet ortadan kaldırılmalıdır”

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CTP: “DAÜ üzerindeki siyasi vesayet ortadan kaldırılmalıdır”
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), DAÜ üzerindeki siyasi vesayeti ortadan kaldırmak gerektiğine işaret ederek, bu hedefe yönelik ısrarlı gayreti DAÜ Yasası’nın ele alındığı toplantılarda sürdüreceğini açıkladı.

CTP, konuyla ilgili açıklamasında, DAÜ Yasası’nın Cumhuriyet Meclisi İdari Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nin gündeminde olduğu hatırlatılarak, üzerinde uzun zamandır çalışılan yasanın ilk kez CTP’nin hükümette olduğu dönemde meclise geldiği ve bir devlet üniversitesi olan DAÜ’nün demokratik ve özerk bir yapıya kavuşturulmasının hedeflendiği anımsatıldı.

Açıklamada, yasa tasarısının yeni şeklinde DAÜ’nün demokratik ve özerk bir yapıya kavuşmasını sağlayacak tüm düzenlemelerin çıkarıldığı ve adeta bir “devlet dairesi” olmasına yol açacak düzenlemelere yer verildiği savunuldu. Bu düzenleme karşısında durarak, çok ciddi ve ısrarlı bir gayret ortaya konulmasına rağmen, arzu edilen noktanın çok gerisinde kalındığı belirtildi.

“AKADEMİSYENLERİN ÇALIŞMALARI VE TALEPLERİNE KULAK TIKANIYOR”

Yasama tatili öncesinde madde madde görüşülmesi tamamlanan tasarının oylamasına önceki günkü komite toplantısında CTP’nin ret oyuna karşın başlandığı kaydedilen açıklamada, DAÜ’deki yetkili sendikalar ve DAÜ Senatosu’nu oluşturan akademisyenlerin taleplerine ve yapmış olduğu çalışmalara kulak tıkanmasının kabul edilir olmadığı açıklandı.

Açıklamada, DAÜ’nün akademik mali ve idari bakımdan tam demokratik ve tam özerk bir yapıya kavuşmasının, yükseköğrenim alanındaki rekabet gücünü ve prestijini çok daha yukarılara taşıyabileceği bir fırsat olduğu belirtilerek, DAÜ’de en yetkili karar organı olan üniversite senatosunda bu konuda mutlak bir konsensüs varken bunun görmezden gelinmesinin, DAÜ’ye verilebilecek zararların en büyüğü olacağı ifade edildi.

Açıklamada, “Bu durumda hükümete ve meclise düşen görev, DAÜ üzerindeki siyasi vesayeti ortadan kaldırmaktır. Biz meclis komitesinde, bu hedefe yönelik ısrarlı gayretimizi sürdüreceğiz. Beklentimiz diğer komite üyelerinin ve bir devlet üniversitesi olan DAÜ’nün parlak geleceğine inanç duyan tüm çevrelerin bu gayretlerimize destek olmasıdır.” denildi.

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