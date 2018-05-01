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CTP Esentepe'de aday göstermeyecek!

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"Kamuoyuna yansıyan son gelişmeler CTP olarak bizleri Esentepe belediye seçimleri için bir karar vermeye itmiştir. Esentepe Belediyesi’nde gelinen son durum, sürdürülebilir bir mali yapıyı maalesef mümkün kılmamaktadır..."
CTP Esentepe'de aday göstermeyecek!

CTP Girne İlçesi olarak, 24 Haziran’da gerçekleştirilecek yerel seçimler öncesinde gerek Esentepe’deki üyelerimizle, gerekse partimizin yetkili kurullarıyla değerlendirmelerimizi yapmış bulunuyoruz. Hatırlanacağı gibi Esentepe Belediyesi geçmiş dönemlerdeki yerel ve merkezi yönetimlerin kötü yönetimleri sonucunda 2014 yılına mali açından dezavantajlarla başlamıştı.

Personel maaşlarındaki geriliklerin yanında, piyasaya olan borçlardan ötürü zor bir göreve başlayan yeni belediye başkanının yapması gereken sıkı bir mali disiplin getirip, bu dezavantajlı durumdan kurtulma çabası olmalıydı. Ancak bugün gelinen noktada İlçe Yönetimimizin tüm telkin ve yardım taleplerine rağmen maaş geriliklerinin başlangıç noktasından çok daha geri bir noktaya gitmesinin yanı sıra, belediyenin mali yapısının sürdürülebilirliğinin çok güç hale geldiğini üzülerek izlemekteyiz.

Ayrıca kamuoyuna yansıyan son gelişmeler de CTP olarak bizleri Esentepe belediye seçimleri için bir karar vermeye itmiştir. Esentepe Belediyesi’nde gelinen son durum, sürdürülebilir bir mali yapıyı maalesef mümkün kılmamaktadır.

Bu aşamada yeni seçilecek belediye yönetiminin yapması gereken, seçimlerden sonra hayata geçirilmesi hedeflenen yerel yönetim reformuna kadar yeni yatırımlar yapılması yerine, belediye emekçilerinin ve belde esnafının mağduriyetlerinin mümkün mertebe giderilmesi olmalıdır. Bilindiği gibi yasal ve anayasal engeller nedeniyle yerel yönetim reformunun seçimlerden önce gerçekleşmesi mümkün olamamıştır.

Tüm bu gerçekler ışığında 2018 yılındaki yerel seçimlere girerken mevcut belediye başkanı veya başka bir bağımsız adayın desteklenmesinin CTP açısından doğru olmayacağı kararını vermiş bulunmaktayız. Bunun yerine CTP’nin tavrı güçlü ve donanımlı bir belediye meclisi listesi ile seçime girmek, yerel yönetim reformlarının gerçekleşmesi için katkı ve destek koymak ve bu reformlar gerçekleşene kadar emekçi arkadaşlarımızın geriye dönük maaşlarının ödenmesi başta olmak üzere tüm mağduriyetlerin giderilmesi için mücadele vermek olacaktır.

Belediye meclisi üyesi adaylarımız ile bu çerçevede siyasi kampanya geliştireceğimizi ve başkanlık ile ilgili herhangi bir kampanyaya dahil olmayacağımızı saygılarımızla kamuoyuna duyururuz.

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