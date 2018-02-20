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CTP Gençlik Örgütü Uluslararası Sosyalist Gençlik Birliği’nin tam üyesi olma hakkı kazandı

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CTP Gençlik Örgütü Uluslararası Sosyalist Gençlik Birliği’nin tam üyesi olma hakkı kazandı
Cumhuriyetçi Türk Partisi Gençlik Örgütü, Uluslararası Sosyalist Gençlik Birliği’ne (IUSY ) tam üye olma hakkı kazandı.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, bu yıl 33.’sü düzenlenen IUSY Kongresi, Karadağ’ın Becici kentinde 15-18 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Kongrede Gençlik Örgütü'nü Dış İlişkiler Komitesi Üyesi Hasan Kobat temsil etti. Tam üyelikle birlikte CTP Gençlik Örgütü çeşitli IUSY toplantılarında öneri sunma ve her türlü kararda oy kullanma hakkını elde etti.

KOBAT: “KIBRIS’TA KALICI ÇÖZÜM İÇİN UĞRAŞIYORUZ”

Kongrede Gençlik Örgütü’nü temsilen bir konuşma yapan Dış İlişkiler Komitesi Üyesi Hasan Kobat, Akdeniz’in sorunlar ve sıkıntılar ile dolu olduğunu söyledi. Kobat, “Tanınmamış bir bölgede yaşamanın zorluklarını acı bir şekilde yaşamaktayız. Ülkemizde her vatandaşın hakkı olduğu kamusal eğitim ve sağlık gibi birçok hizmetten faydalanmamız neredeyse imkansız hale geldi” diye konuştu.

Yozlaşmış sistemin her geçen gün kendilerini daha da kötüye sürüklediğini savunan Kobat, Kıbrıs'ta bir çözümü yakalayabilmek için sürekli uğraştıklarını belirtti.

Kobat şöyle konuştu:

“Bu denli köklü bir kuruluşta sesimizi tüm dünyaya duyurup artık bu sorunu çözmek ve hak ettiğimiz insani değeri elde etmek istiyoruz. Sadece ülkemiz için değil tüm dünyada barış ve demokrasiye erişebilmek için elimizden geleni yapacağız. Batı ülkelerinde insanlar normal olarak yaşar ve tesadüfen ölürler. Fakat orta doğuda insanlar tesadüfen yaşayıp normal olarak ölüyorlar. Sadece ülkemiz için değil tüm dünya, barış ve demokrasiye ulaşana dek var gücümüzle çalışacağız. Tam üyelik yolunda lehimize oy kullandığınız için tüm ülkelere teşekkür ederim.” 

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