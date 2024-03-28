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CTP Güzelyurt'un ardından Mağusa'da sokağa iniyor...

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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Mağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp “Yoksulluğa yolsuzluklara ve yok oluşa karşı kol kola girelim!” ifadelerini kullandı ve cumartesi Mağusada düzenlenecek olan yürüyüş öncesi tüm kesimlere birlikte mücadele çağrısında bulundu
CTP Güzelyurt'un ardından Mağusa'da sokağa iniyor...

CTP’nin, "Yolsuzluk, yoksulluk ve yoklaşmaya yeter!" temasıyla başlattığı eylemlilik süreci kapsamında bu hafta Mağusa’da olacak. 30 Mart Cumartesi günü saat 10.30'da Mağusa Anıt Çemberi'nden Sulu Çembere kadar yürüyüş gerçekleştirilecek olan CTP, sokaktaki mücadelesine devam ediyor. 

Kayalp: Mücadele hem sokakta hem Meclis’te devam ediyor 
Güzelyurt’un ardından bu hafta Mağusa’da düzenlenecek yürüyüş öncesi açıklama yapan CTP Mağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp, yolsuzluklar, yoksulluk ve yoklaşma gibi sorunlara dikkat çekeceklerini kaydetti. Mağusa Limanı'nın peşkeş çekilmesi, DAÜ'nün de batırılmak istenmesi ile ilgili de “hükümete” tepki koyacaklarının altını çizen Kayalp, tüm kesimlerin birlikte mücadele etmesinin önemine işaret etti. Oktay Kayalp, tüm kesimlere, düzenlenecek yürüyüşe katılım çağrısında bulundu. Yürüyüş sonunda CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın konuşma gerçekleştireceğine de dikkat çeken Oktay Kayalp, hem sokakta hem de Meclis’te mücadeleye devam edeceklerini belirtti. 

“Yolsuzluğa ve yokluğa karşı kol kola girelim” 
Oktay Kayalp, "özelleştirme" adı altında Mağusa Limanı'nın peşkeş çekilmesine ve ülke eğitimindeki lokomotif üniversite olan DAÜ'nün batırılmasına asla izin vermeyeceklerine dikkat çekti. Kayalp, Sosyal Sigortalı insanların, ilaca erişimlerinin sağlanamamasından dolayı yaşanılan mağduriyeti de anımsattı. Söz konusu yürüyüşte, adına "hükümet" denen yapının protesto edileceğini kaydeden Kayalp, memleket sevdası olan herkesi eyleme katılmaya davet etti. Oktay Kayalp, “Tüm halkımıza çağrımız, yoksulluğa, yolsuzluklara ve yok oluşumuza karşı kol kola girerek mitingimize destek vermeleridir” diye konuştu ve hep birlikte mücadelenin önemine işaret etti. 

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