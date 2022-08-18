CTP Lefkoşa Milletvekili Sıla Usar, LTB başkanlığı için aday adayı oldu.
CTP'de Mimar Onur Olguner de LTB Başkanı aday adayı olduğunu açıklamıştı.
CTP de LTB Başkan adaylığı için ön seçim yapılması bekleniyor.
CTP Lefkoşa Milletvekili Sıla Usar, LTB başkanlığı için aday adayı oldu.
CTP'de Mimar Onur Olguner de LTB Başkanı aday adayı olduğunu açıklamıştı.
CTP de LTB Başkan adaylığı için ön seçim yapılması bekleniyor.
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