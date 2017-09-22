CTP ve TDP yargıya başvuruyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), hükümetin gerekçe göstermeden keyfi biçimde yurttaşlık dağıtmaya devam ettiğini belirterek, yargıya başvuracağını bildirdi.

CTP’den yapılan açıklamada, yurttaşlık işlemlerinin hukuka uygun biçimde yapılmasının, tüm KKTC vatandaşlarının haklarının ve iradelerinin korunmasının gereği olduğu ifade edilerek, “Bu hukuk dışı, keyfi, hiçbir meşruiyet kaygısı taşımayan uygulamalar seçimler yaklaştıkça artmış ve bardağı da, sabırları da taşırmıştır” denildi.

Açıklamada, “Bu şartlar altında hükümete, demokrasinin ve hukukun sınırları içinde kalmak zorunda olduğunu hatırlatmak için yargı yoluna başvurmak dışında başka bir yol kalmamıştır” denildi.

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit de yazılı açıklamasında Hükümetin vatandaşlık dağıtımının artık ‘zıvanadan çıktığını’ savundu.

Vatandaşlık dağıtımının hukuka aykırı ve adaletten yoksun olmasının yanı sıra, birçok açıdan toplum vicdanını yaralayan boyutlara ulaştığını kaydeden Özyiğit, partizanlığın yanı sıra artık çok ciddi iddiaların da ayyuka çıktığı bu süreci durdurmak adına ne gerekiyorsa yapacaklarını kaydetti.

Özyiğit, adaletten yoksun ve hukuka aykırı olarak nitelediği vatandaşlıkların da Hükümete fayda sağlamayacağı görüşünü paylaştı.