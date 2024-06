Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Girne İlçesi Lapta ve Alsancak Ocak Örgütleri bugün sabah Lapta Yavuzlar Lisesi’nde devam eden sorunları dile getirmek amacıyla eylem gerçekleştirdi. CTP Milletvekilleri Fikri Toros ile Ceyhun Birinci’nin de destek verdiği eylemde, “Bakan Yetersiz” yazılı pankart da açıldı. Yaz tatilini fırsat bilerek gereken okulda gereken adımların atılması gerektiğine dikkat çeken eylemcilerin yaptığı basın açıklaması şu şekilde: “Bugün burada, çoğumuzun öğrencilik yıllarını geçirdiği ve mezun olduğu Lapta Yavuzlar Lisesi’nin uzun süredir devam eden sorunlarını dile getirmek için toplandık. Okulumuzun altyapısı, yıllar içinde neredeyse hiç gelişmemiş, yapılan iyileştirmeler sadece yüzeysel kalmıştır. Bu okul, 1974 yılı öncesi inşa edilmiş olup 350-400 öğrenci için tasarlanmıştır. Bölgemizin mevcut bakanları da bu okulda okumuş ancak o günleri unutmuşlardır. 1974’ten 2024’e kadar okulda değişen tek şey, öğrenci ve öğretmen sayısındaki artıştır. Artan okul nüfusuyla birlikte derslikler başta olmak üzere birçok alan yetersiz kalmaktadır ve bu durum kalabalık sınıflarla birlikte öğrenim kalitesinin de düşmesine neden olmaktadır. Bugün 970’i aşan öğrenci sayısıyla birlikte, 90’dan fazla öğrenciye bir tuvalet düşmesi okulumuzun insani koşullardan çok uzakta olduğunu göstermekte ve çocuklarımız için ciddi sağlık tehditleri oluşturmaktadır. Öğrencilerin fiziksel aktivitelerde bulunabileceği spor alanları oldukça kısıtlıdır ve bu gibi ihtiyaçların karşılanması için modern, yeterli spor tesislerine ihtiyaç duyulmaktadır. Soyunma odaları hem sayıca hem de güvenlik açısından yeterli değildir; bu alanların derhal güvenli ve yeterli hale getirilmesi gerekmektedir. Okul kantini, öğrenci ve öğretmenlerin ihtiyaçlarını karşılayacak kapasitede olmayıp kantinde uzun kuyruklar oluşmasına, bu da öğrencilerin kısa teneffüs sürelerinde sıkıntı yaşamalarına neden olmaktadır. Okulda akran zorbalığı vakaları yaşanmakta ve bu durum ortaokul ve lise öğrencilerinin aynı binada eğitim görmesi nedeniyle artış göstermektedir. Ortaokul ve lise öğrencilerinin fiziki olarak ayrılması ve yeni bir ortaokul inşa edilmesi bu tür olayların önüne geçilmesi için önemli bir adım olacaktır. Mevcut öğretmen kadrosu, eğitim materyalleri ve ekipmanları öğrenci sayısına oranla yetersiz kalmakta, bir an önce bu eksikliklerin giderilmesi gerekmektedir.

Gençlerimize gerek binalarıyla gerek yeterli donanımıyla nitelikli bir eğitim-öğretim olanağının yaratılması her hükümetin görevidir ve biz yurttaşlar için de bir haktır. Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu ihmali daha fazla göz ardı etmemesi ve yaz tatilini fırsat bilerek gereken adımları atması gerekmektedir. Eğitim Bakanlığı'nı göreve davet ederek bir an önce gereğinin yapılmasını talep eder, sürecin bizzat takipçisi olacağımızı bildiririz.”