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CTP:Özgür basının yanındayız, tarafındayız

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Son dönemde gerek basın kurumlarımıza, gerekse basın emekçilerimize yönelik seviyesiz müdahaleleri üzülerek izlemekteyiz.
CTP:Özgür basının yanındayız, tarafındayız

İşte açıklama;

Kamusal kurumlarımız da dahil demokrasinin en önemli güvencelerinden basın özgürlüğü ortadan kaldırılmak istenmektedir.
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) olarak, basın özgürlüğüne yapılan müdahalelere geçmişte olduğu gibi, bundan sonra da izin vermeyeceğiz.
Basınla ilgili tüm çağdaş yasalara bu ülkenin paydaşlarıyla birlikte imza atan siyasi bir geleneğin temsilcileri olarak gazetecilere yönelik üzücü tavırlara sessiz kalmayacağız.
İfade özgürlüğünün ve çok sesliliğin her daim yanında olduğumuzu yeniden anımsatırken, basın örgütlerimizin 1 Mart Pazartesi günü, 17:30’da Dereboyu’nda hakaretlere karşı düzenleyeceği yürüyüşte onların yanında yer alarak, tüm basın emekçilerimize destek vereceğiz.

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