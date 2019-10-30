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Cumhurbaşkanı Akıncı Guterres’e rapor gönderdi

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Cumhurbaşkanı Akıncı Guterres’e rapor gönderdi
Cumhurbaşkanı Akıncı Guterres’e rapor gönderdi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterİ Guterres’e Türk tarafının uygulama ve adımlarına ilişkişn rapro gönderdiğini bildirdi.

Barış Burcu’nun açıklaması şöyle:

“Cumhurbaşkanımız Mustafa Akıncı’nın, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 25 Temmuz 2019 tarihli 2483 sayılı kararında talep ettiği, Kıbrıs’ta kapsamlı ve sürdürülebilir bir çözüme ulaşma yönünde Kıbrıs Türk tarafının Güvenlik Konseyi kararlarının ilgili bölümlerini destekleyen uygulama ve adımları anlatan raporu, 28 Ekim Pazartesi günü BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e gönderildi.

Üç ana bölümden oluşan raporda, 2015 yılından itibaren Kıbrıs Türk tarafının Kıbrıs’ta sürdürülebilir ve kapsamlı çözüme ulaşılabilmesi yönünde attığı somut adımlar, toplumlar arası temas ve uzlaşıyı geliştirmeye yönelik güven artırıcı önlemler ile hidrokarbonlar konusunda oluşan tansiyonu düşürmeye yönelik önerilerinin tümü ayrıntılı bir şekilde yer aldı.”

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