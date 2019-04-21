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Cumhurbaşkanı Akıncı'dan Kılıçdaroğlu'na geçmiş olsun mesajı

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Cumhurbaşkanı Akıncı'dan Kılıçdaroğlu'na geçmiş olsun mesajı
Cumhurbaşkanı Akıncı'dan Kılıçdaroğlu'na geçmiş olsun mesajı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şehit cenazesine katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun uğradığı saldırıyı şiddetle kınadığını söyledi. Akıncı’nın açıklaması şu şekilde:

“İç barışı bizi de yakından ilgilendiren Türkiye’de ana muhalefet lideri sayın Kılıçdaroğlu’na şehit cenazesinde yöneltilen çirkin saldırıyı şiddetle kınıyorum. Kendisine ve tüm CHP camiasına geçmiş olsun dileklerimi iletir, Türkiye’ye huzurlu bir gelecek temenni ederim.”

 

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