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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Güzel Sanatlar Şubat Sergisi”Nin Açılışını Yaptı

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Sergi Salonu’nda sergilenen ve pandemi döneminde üretilen eserlerin yer aldığı “Güzel Sanatlar Şubat Sergisi”nin açılışını yaptı.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Güzel Sanatlar Şubat Sergisi”Nin Açılışını Yaptı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Sergi Salonu’nda sergilenen ve pandemi döneminde üretilen eserlerin yer aldığı “Güzel Sanatlar Şubat Sergisi”nin açılışını yaptı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, serginin açılışında bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, güzel insanlarla beraber üreterek var olabilmenin umudunu ve cesaretini yaşayabilmenin, önemli güç olduğunu belirtti ve omuzlarındaki yük ne kadar olursa olsun yeniliklerin ortaya çıkması için katkı vermeye ve mücadele etmeye devam edeceklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, sağlık çalışanlarının ve halkın özverileri sayesinde ve Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle pandeminin KKTC’de dünyadaki pek çok ülkeye bakıldığında başarılı bir şekilde ve iyi yönetildiğini ifade etti.

Pandemi sürecinin resmedilmesinin tarihin sayfalarında önemli yer tutacağını kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, pandeminin geçeceğini ancak insanlık için yapılan çalışmaların ne kadar değerli olduğunun asla unutulmayacağını söyledi.

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Açılışın Rus dilinde takdim edilmesinin önemine değinen Tatar, aynı geniş coğrafyanın insanları olarak mücadeleye devam ettiklerini söyledi.

Uluslararası Arşivcilik Haftası dolayısıyla dün Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi’ne yaptığı ziyarete değinen Cumhurbaşkanı Tatar, mücadele yıllarında zenginleşen eserlerin bulunduğunu hatırlatarak, arşivdeki eserlerin sayılarını çoğaltmak gerektiğini vurguladı.

YDÜ ailesinin ve Suat Günsel’in verdiği ilhamın bu eserlerin gelecekte çoğalmasına bir ışık ve rehber olduğunu belirten Tatar, geçmişi ileriye taşımak için yapılan güzelliklerin, KKTC’nin anlamına anlam kattığını, zenginleştirdiğini ve umut verici olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Kıbrıs Türk halkının kendi kültür ve kimliğini, varoluş mücadelesini geleceğe taşıyabilmesinin bizim gururumuzdur, bize yakışandır” dedi.

“Biz umudumuzu hiçbir zaman kaybetmedik, kaybetmeyeceğiz. Hep birlikte var olacağız ve başaracağız” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, tüm izolasyonlara rağmen dünyaya verdikleri mesajla var olmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Sergide yer alan tüm ressamları ve Türki cumhuriyetlerden katılan ressamları yürekten tebrik eden Cumhurbaşkanı Tatar, YDÜ ailesi olarak üretmeye devam ederek geleceğe ışık tutacaklarına inanç belirtti.

Küratörlüğünü Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Günsel Sanat Müzesi Müdürü Doç. Dr. Erdoğan Ergün’ün yaptığı sergide, pandemi döneminde sanatın ve sanat ortamının, iyileştirici ve dönüştürücü gücünün görünür olması hedefleniyor.

20 ödüllü sanatçının 40 eserinin yer aldığı sergide, resim, heykel, fotoğraf, seramik, baskı resim eserleri bir araya getirildi.

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