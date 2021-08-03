Cumhurbaşkanı Ersin Tatar İstanbul'da

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile eşi Sibel Tatar, İstanbul Kıbrıs Türk Kültür Derneği’nin KKTC İstanbul Başkonsolosluğu himayelerinde düzenleyeceği 20 Temmuz Barış Harekatı’nın 47’nci yıldönümü etkinliklerine katılmak üzere İstanbul’a gitti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Tatar’ın 1997-2001 yılları arasında başkanlığını yaptığı Derneğin, Kıbrıs Türkünün ulusal mücadelesinde ve direnişin örgütlenmesinde çok önemli bir yeri bulunduğu kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar’ı İstanbul’a varışında, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve eşi tarafından karşılandı.