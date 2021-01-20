Cumhurbaşkanı Tatar, Başbakan Saner’in kayınpederi Duatepe’nın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, UBP Genel Başkanı, Başbakan Ersan Saner’in kayınpederi Şemi Duatepe’nın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı:
Tatar mesajında;
“Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Başbakan Sayın Ersan Saner’in değerli kayınpederi Şemi Duatepe’nin vefatını üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah’tan rahmet, Saner ve Duatepe aileleri ile, yakınları, dostları ve sevenlerine başsağlığı dilerim.” dedi
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