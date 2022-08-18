  • BIST 2.980,00
  • Altın 1017.321
  • Dolar 17.9588
  • Euro 18.2532
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAÇocuğunuza doğru yaklaşım önerileri!

Cumhurbaşkanı Tatar, TC Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy’u kabul etti

» »
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC‘de temaslarda bulunan TC Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Cumhurbaşkanı Tatar, TC Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy’u kabul etti

Cumhurbaşkanlığında saat 15.00’te gerçekleşen görüşmede TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da hazır bulundu.

Mehmet Nuri Ersoy, görüşmede yaptığı konuşmada, Türkiye için KKTC‘nin önemine işaret etti. Ersoy, restorasyonu tamamlanarak, bugün yeniden açılan Barbarlık Müzesi’nin Kıbrıs tarihi açısından geçmişte yaşananların yeni nesillere anlatılması ve unutulmamasında taşıdığı öneme vurgu yaptı.

KKTC‘nin ihtiyaçlarının karşılanması, ekonomik ve sosyal yaşamının bir üst noktaya taşınması adına Türkiye’nin gerekli adımları atmaya hazır olduğunu belirten Ersoy, 2023 yılında başlatılacak Kıbrıs kampanyasının hem hava trafiği, hem turizm, hem de tanıtım anlamında Türkiye için birincil öncelikte olacağını aktardı.

Ersoy, ulusal ve uluslararası platformda KKTC kültürünün tanıtılması için yapılacak çalışmaların hızlandırılacağını da sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da Barbarlık Müzesi restorasyonu ve açılışı için KKTC‘de bulunan heyete ve TİKA’ya teşekkür ederek başladığı konuşmasında, Kıbrıs Türkünün bugünlere pek çok zorluklar çekerek geldiğini ve müzeyi ziyaret edenlerin Kıbrıs’ın yakın tarihini daha iyi anlayabileceğini söyledi.

Türkiye’nin milyarlarla ifade edilen kitlelere yönelik tanıtım faaliyetlerinde bulunduğuna işaret eden Tatar, kültür ve turizmde Türkiye’nin kendi imkânlarını, zamanını ve kaynağını KKTC için ayırmasının önemini vurguladı. Tatar, KKTC‘nin Doğu Akdeniz’de marka bir destinasyon olduğunu ifade etti.

Yeni Ercan Havalimanı’nın da devreye girmesiyle turizmin KKTC adına daha da gelişeceğini kaydeden Tatar, bu yıl Türkiye’den gelecek öğrenci sayısında artış olmasını hem moral, hem ilham kaynağı olarak değerlendirdiklerini belirtti.

Ukrayna savaşı, pandemi ve ekonomik krizin etkilerini Türkiye’nin de desteğiyle aşmak için var güçleriyle çalıştıklarını aktaran Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye ve KKTC‘nin Maraş açılımıyla Doğu Akdeniz’de sürdürülen Kıbrıs politikasına Azerbaycan gibi diğer dost ülkelerden de destek aldıklarını sözlerine ekledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tatar:Doğu Akdeniz’de değişen konjonktür ve gelişmelere bağlı olarak önemli bir Türk devletine sahibiz. İşte bu şehitlerimizden dolayıdır17 Ağustos 2022 Çarşamba 17:03
  • HP'de Jale Refik Rogers ve Ayşegül Baybars’ın da bulunduğu MYK görevden alındı!17 Ağustos 2022 Çarşamba 16:56
  • KTSO başkanı :Kamacıoğlu: “Gazimauğsa’da planlanan sanayi bölgesinin; GÜNSEL ve otomotiv yan sanayi girişimlerini kapsayacak şekilde serbest bölge olarak ilan edilmesi için girişimlerde bulunacağız.”17 Ağustos 2022 Çarşamba 15:43
  • Genel Tarım Sigortası Fonu’nun duyurusu17 Ağustos 2022 Çarşamba 15:38
  • Tiyatro Lefkoşa’da sokağa indi, yüzlerce yürek ayakta alkışladı17 Ağustos 2022 Çarşamba 15:36
  • Tatar: Türkiye'nin güçlü desteği ile KKTC bugünlere geldi17 Ağustos 2022 Çarşamba 12:15
  • Öztürkler: “yarım asırdan fazladır güncellenmeyen eski yasa ile ileriye gidilmesi mümkün değildir ''17 Ağustos 2022 Çarşamba 12:13
  • Zorlu Töre: Meclis’in itibarıyla oynayan CTP’li milletvekilleri var17 Ağustos 2022 Çarşamba 11:27
  • Lefkoşa Trafik Dairesi Ehliyetler Birimi ve Girne Sürüş Ehliyetleri Birimi’ndeki grev sürüyor17 Ağustos 2022 Çarşamba 11:26
  • Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu’ndan Avustralya’nın Victoria Eyaleti Meclis Başkan Yardımcılığı’na seçilen Natalie Süleyman’a kutlama17 Ağustos 2022 Çarşamba 11:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti