Cumhurbaşkanı Tatar, YÖDAK Başkanı Avcı'yı Kabul Etti

YÖDAK Başkanı Turgay Avcı, Cumhurbaşkanı Tatar’a kendisini YÖDAK başkanlığına layık gördüğü için teşekkür etti. Avcı, ülkenin beklentileri ve üniversitelerimizin sorunlarını bildiklerini, YÖK ve üniversite rektörleriyle istişarelere başladıklarını belirterek, YÖDAK’ın üniversitelerin ihtiyaçlarını ve halkın üniversiteler için beklentilerini ve tüm hassasiyetleri dikkate alması gerektiğini ifade etti. YÖDAK olarak, dünyaya açılan üniversitelerle birlikte daha güçlü bir yapıya kavuşmayı hedeflediklerini dile getiren Avcı, “Sn. Cumhurbaşkanım sizin desteğiniz ve bize olan güveniniz çok önemli” dedi.



ÜNİVERSİTELER, KKTC EKONOMİSİ, SİYASİ YAPISI, KÜLTÜRÜ VE ÜLKENİN DÜNYAYA TANITILMASI BAKIMINDAN EN ÖNEMLİ SEKTÖR

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kabuldeki konuşmasında, Prof. Dr. Turgay Avcı’nın hem akademik hem de siyasi yaşamında yaptığı başarılı çalışmalar olduğuna işaret ederek, “Bu donanımla YÖDAK gibi bir kurumun başında KKTC’de fevkalade önemli olan eğitim sektörüne güzel hizmetlerinizin olacağına inanıyorum” dedi ve Cumhurbaşkanı olarak, YÖDAK’ın her zaman yanında olacağına ve çalışmalarına destek vereceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Tatar, üniversitelerin KKTC ekonomisi, siyasi yapısı, kültürü ve ülkenin dünyaya tanıtılması bakımındna en önemli sektör olduğunu vurgulayarak, bu denli önemli bir sektörün doğru kararlar ve doğru vizyonla, yön gösterebilen bir yapıyla iyi yönetilmesinin önemini dile getirdi. Yeni açılacak fakültelerin doğru tespitlerle olmasının, insan kaynaklarımızın ve tüm olanaklarımızın en iyi şekilde değerlendirmesinin eğitim sektöründeki başarılarımızın dayanağı olacağını kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, YÖDAK’ın değişen dünyaya uyumlu bir şekilde özellikle pandemi koşullarında çevrim içi eğitimleri dikkate alarak çalışmalarını yapmalarının önemine değindi. Yüzyüze eğitimin tamamen başlamasının hedef olduğunu, pandemi koşullarının zorlanarak gelebilen öğrencilerin geldiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, henüz gelemeyenlerin de bir an önce gelmesinin üniversite sektörünü hem ekonomik açıdan hem de yüzyüze eğitim açısından canlandıracağını söyledi.



Cumhurbaşkanı Tatar, Prof. Dr. Turgay Avcı’ya YÖDAK başkanlığı görevinde başarılar diledi.



Kabulde, Cumhurbaşkanlığı Basın Yayın Danışmanı Aydın Akkurt, Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Doç. Dr. Münevver Çağın ve Cumhurbaşkanlığı Siyasi İşler Danışmanı Anıl Kaya da hazır bulundu.