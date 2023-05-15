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Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur takvimi nasıl işleyecek?

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Cumhurbaşkanlığı seçimi kesin olmayan sonuçlara göre ikinci tura kaldı. Türkiye, 14 gün sonra ikinci kez sandık başına gidecek. Peki seçim takvimi nasıl işleyecek?
Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur takvimi nasıl işleyecek?

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Seçimi sona erdi. Cumhurbaşkanlığı için yarışan adaylardan hiçbiri yüzde 51 oy alamadığı için seçim ikinci tura kaldı.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin kesin olmayan sonuçlarını canlı yayında açıkladı. Adayların aldıkları oy oranları saat 15.15 itibarıyla şöyle oldu:

  • Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 49.51
  • Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 44.88
  • Sinan Oğan: Yüzde 5.17
  • Muharrem İnce: Yüzde 0.44

28 Mayıs Pazar günü yapılacak ikinci tur seçim için süreç şöyle işleyecek:

Yarın: İlçe seçim kurulu kararları ile birleştirme tutanaklarına karşı il seçim kuruluna yapılacak itiraz süresi saat 17.00’da son bulacak ve yapılan itirazlar il seçim kurullarınca en geç saat 23.59’a kadar karara bağlanacak.

17 Mayıs: İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı Yüksek Seçim Kurulu‘na (YSK) yapılacak itiraz süresi 17.00’da sona erecek. İlçe seçim kurullarınca, sandık kurulu ve diğer görevlilerin değişikliklerinin Seçim Bilişim Sistemi‘ne (SEÇSİS) işlenmesine başlanacak. Yurt dışı ilçe seçim kurulunca, varsa saklama ve ulaştırma kurulu, sandık kurulu ve diğer görevlilerin değişiklikleri yapılacak.

18 Mayıs: Yapılan itirazlar YSK tarafından karara bağlanacak.

19 Mayıs: Kesin seçim sonuçları ilan edilmek üzere YSK tarafından Resmi Gazete ve ilgili mercilere gönderilecek.

20 Mayıs: Gümrük kapılarında ve yurt dışında kurulan sandıklarda oy verme işlemi başlayacak.

24 Mayıs: Yurt dışı oy verme işlemi sona erecek. Radyo ve TV propaganda konuşmaları başlayacak.

27 Mayıs: Seçim propaganda dönemi saat 18.00’da sona erecek.

28 Mayıs: Seçmenler oy vermek için sandık başına gidecek.

KÜTÜKLER GÜNCELLENECEK

YSK Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs seçimleri öncesi yurt içi seçmen sayısını 60 milyon 697 bin 843, yurt dışı seçmen sayısını 3 milyon 416 bin 498 olarak açıklamıştı.

İkinci tura güncellenmiş kütüklerle gidileceği için 18 yaşını dolduran ve seçmen olmaya hak kazanan 47 bin 523 kişi de sandık başına giderek, ilk kez oy kullanacak.

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