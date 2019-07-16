Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Burcu, AB'nin Doğu Akdeniz konusunda Türkiye'ye yönelik yaptırım kararını eleştirdi.

Avrupa Birliği’nin, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetlerinin yasa dışı olduğunu iddia ederek aldığı bir dizi yaptırım kararına, Cumhurbaşkanlığı tepki gösterdi.

Güney Kıbrıs’ın, Türk tarafının ısrarlı uyarılarına rağmen hidrokarbon faaliyetlerini tek yanlı olarak sürdürmeye devam ettiği, Kıbrıs Türk tarafına ve Türkiye’ye aynı şeyi yapmaktan başka bir seçenek bırakmadığı belirtilen açıklamada, bu sayede bir gerginlik yaratıldığı ifade edildi.

Artan tansiyonun düşürülmesi adına, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, hidrokarbon çalışmalarının birlikte ele alınması için ortak bir komite kurulması önerisini detaylı bir biçimde Kıbrıslı Rum lider Anastasiadis’e sunduğu hatırlatılan açıklamada, “Cumhurbaşkanımız’ın bu önerisi adamız ve etrafımızdaki coğrafyayı, aynı zamanda enerji çeşitliliği ve güvenliği bakımından alternatifler arayan AB’yi de rahatlatacak bir öneridir”denildi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu’nun imzasını taşıyan açıklamada, “Önerilerimiz henüz karşı tarafın değerlendirmesine açık bir durumdayken, beklentimiz AB’nin Rum Yönetimine bu önerilerimizi ciddiyetle ele alıp değerlendirmesini telkin etmesi yönündeydi. Bunu yapmayıp tam tersi olarak AB’nin Türkiye’ye karşı bazı yaptırım kararları alması sorunun çözümüne katkı koymayan, adil olmayan, kabul edilemez bir durumdur”ifadelerinde bulunuldu.

Yazılı açıklamada “AB’nin bu tutumu Doğu Akdeniz’deki gerginliği azaltmadığı gibi, Kıbrıs’taki çözüm çabalarına da hiçbir katkı koymamaktadır. Bölgemizdeki gerginliğin azaltılmasına ve tıkanıklıkların aşılmasına yönelik arayışlar için çıkış yolu, cezalandırmaktan değil diyaloğa dayalı hakkaniyetli bir iş birliğinden geçmektedir” denildi.