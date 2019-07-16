  • BIST 98.066
  • Altın 259,731
  • Dolar 5,7064
  • Euro 6,4076
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Burcu, AB'nin Doğu Akdeniz konusunda Türkiye'ye yönelik yaptırım kararını eleştirdi.

» »
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Burcu, AB'nin Doğu Akdeniz konusunda Türkiye'ye yönelik yaptırım kararını eleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Burcu, AB'nin Doğu Akdeniz konusunda Türkiye'ye yönelik yaptırım kararını eleştirdi.

Avrupa Birliği’nin, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetlerinin yasa dışı olduğunu iddia ederek aldığı bir dizi yaptırım kararına, Cumhurbaşkanlığı tepki gösterdi.

Güney Kıbrıs’ın, Türk tarafının ısrarlı uyarılarına rağmen hidrokarbon faaliyetlerini tek yanlı olarak sürdürmeye devam ettiği, Kıbrıs Türk tarafına ve Türkiye’ye aynı şeyi yapmaktan başka bir seçenek bırakmadığı belirtilen açıklamada, bu sayede bir gerginlik yaratıldığı ifade edildi.

Artan tansiyonun düşürülmesi adına, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, hidrokarbon çalışmalarının birlikte ele alınması için ortak bir komite kurulması önerisini detaylı bir biçimde Kıbrıslı Rum lider Anastasiadis’e sunduğu hatırlatılan açıklamada, “Cumhurbaşkanımız’ın bu önerisi adamız ve etrafımızdaki coğrafyayı, aynı zamanda enerji çeşitliliği ve güvenliği bakımından alternatifler arayan AB’yi de rahatlatacak bir öneridir”denildi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu’nun imzasını taşıyan açıklamada, “Önerilerimiz henüz karşı tarafın değerlendirmesine açık bir durumdayken, beklentimiz AB’nin Rum Yönetimine bu önerilerimizi ciddiyetle ele alıp değerlendirmesini telkin etmesi yönündeydi. Bunu yapmayıp tam tersi olarak AB’nin Türkiye’ye karşı bazı yaptırım kararları alması sorunun çözümüne katkı koymayan, adil olmayan, kabul edilemez bir durumdur”ifadelerinde bulunuldu.

Yazılı açıklamada “AB’nin bu tutumu Doğu Akdeniz’deki gerginliği azaltmadığı gibi, Kıbrıs’taki çözüm çabalarına da hiçbir katkı koymamaktadır. Bölgemizdeki gerginliğin azaltılmasına ve tıkanıklıkların aşılmasına yönelik arayışlar için çıkış yolu, cezalandırmaktan değil diyaloğa dayalı hakkaniyetli bir iş birliğinden geçmektedir” denildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Burcu: “GKRY, Kıbrıs Türk tarafına ve Türkiye’ye aynı şeyi yapmaktan başka bir seçenek bırakmamıştır”16 Temmuz 2019 Salı 12:17
  • Başbakan Tatar:Sıcak çatışmadan en fazla Güney Kıbrıs korksun16 Temmuz 2019 Salı 12:03
  • Tatar yine 'sert' çıktı16 Temmuz 2019 Salı 11:59
  • Yılın ilk 6 ayında 1 milyon 851 bin 969 yolcu16 Temmuz 2019 Salı 11:24
  • Asgari Ücret Saptama Komisyonu yarın toplanıyor16 Temmuz 2019 Salı 11:17
  • 'AB’nin aldığı karar utanç vesikası'16 Temmuz 2019 Salı 11:16
  • KIB-TEK 3 ayda 50 Milyon borç alma noktasına geldi!16 Temmuz 2019 Salı 11:06
  • Rum siyasi parti başkanları Cumhurbaşkanı Akıncı’nın önerisini ele almak için toplanıyor16 Temmuz 2019 Salı 11:00
  • Rüya Taner Finlandiya’da konser verecek16 Temmuz 2019 Salı 10:56
  • Biyologlar Derneği: HAVAİ FİŞEKLERİN YASAKLANMASİ Yönündeki Adımları Destekliyoruz16 Temmuz 2019 Salı 10:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti