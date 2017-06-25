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Cumhurbaşkanlığı’nda bayram tebriği

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Cumhurbaşkanlığı’nda bayram tebriği
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, devlet ve hükümet yetkilileriyle halkın bayram tebriğini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı ile birlikte Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleştirdiği Ramazan Bayramı tebrik kabulü,  saat 10.00’da başladı ve yaklaşık bir saat sürdü.

Bayramlaşmanın ardından Cumhurbaşkanlığı bahçesinde kokteyl de verildi.

Bayramlaşmaya, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, Başbakan Yardımcısı Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı (KTBK) Korgeneral Ömer Paç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı (GKK) Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, 28. Tümen Komutanı Tuğgeneral Faruk Yıldırım, 39. Tümen Komutan Tuğgeneral Erdal Şener, Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ersan Saner, GKK Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Cemal Volkan, 14. Zırhlı Tugay Komutanı Albay Murat Dirican, bazı üst düzey yetkililer, sivil toplum örgütü, kurum ve kuruluşların başkan ve temsileri ile vatandaşlar katıldı.

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