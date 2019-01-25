Cumhurbaşkanlığı'nda önemli toplantı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun katılımıyla Cumhuriyet Meclisi'nde yer alan siyasi partilerin genel başkanları ile bir araya geldi.

Toplantıya CTP Genel Başkanı ve Başbakan Tufan Erhürman, HP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, TDP Genel Başkanı ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, DP Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı katıldı. Toplantıda TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu da yer aldı.