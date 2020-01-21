Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bu sabah 11.10’da güncel konuşmalar gündemiyle toplandı.
Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığında toplanan Genel Kurul’da ilk olarak Başkanlığın sunuşlarına yer verildi.
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bu sabah 11.10’da güncel konuşmalar gündemiyle toplandı.
Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığında toplanan Genel Kurul’da ilk olarak Başkanlığın sunuşlarına yer verildi.
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