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Cumhuriyet Meclisi, Sayıştay Komitesi toplandı

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Cumhuriyet Meclisi, Sayıştay Komitesi, gündeminde bulunan, “Sosyal Sigortalar Dairesi Güzelyurt Bölge Amirliği Veznesindeki Eksik Para Hakkında Sayıştay Denetim Raporu”nu görüşmeye devam etti.
Cumhuriyet Meclisi, Sayıştay Komitesi toplandı

Cumhuriyet Meclisi, Sayıştay Komitesi, CTP Milletvekili Salahi Şahiner başkanlığında bugün saat 10.00’da toplandı.

Meclis Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, ilgili gündem maddesinin ilerleyen toplantılarda da ele alınacağı kaydedildi. 

CTP Milletvekili Salahi Şahiner  başkanlığındaki komite toplantısına, HP Milletvekili ve Komite Başkan Vekili Gülşah Sanver Manavoğlu, Komite Üyeleri; HP Milletvekili Hasan Büyükoğlu, UBP Milletvekili Kutlu Evren ve CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları  katıldı.

Sayıştay Komitesi toplantısına davetli olarak, Sayıştay Başkanlığı ve Sosyal Sigortalar Dairesi Güzelyurt Bölge Amirliği’nden yetkililer de katılarak, görüş ve önerilerini sundu.

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