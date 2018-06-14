DAÜ 2017-2018 Akademik Yılı Bahar Dönemi mezuniyet haftası için hazır

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 2017 – 2018 Akademik Yılı Bahar Dönemi Mezuniyet Haftası

için hazırlıklarını tamamladı. 2100’ü aşkın önlisans ve lisans, 660’ı aşkın yüksek lisans ve doktora

mezununun diplomalarına kavuşacağı mezuniyet törenleri ile yaklaşık 2800 mezun hayata

atılacak. Her geçen yıl mezun sayısını artıran DAÜ’nün, 2017 – 2018 Akademik Yılı Bahar

Dönemi’nde vereceği mezunları ile mezun sayısı 55 bini aşmış olacak.

Mezuniyet Haftası etkinlikleri 18 Haziran 2018 Pazartesi günü, saat 20:00’de, Salamis Yolu

güzergahnda gerçekleştirilecek olan geleneksel Fener Alayı Mezuniyet Yürüyüşü ile başlayacak.

Mezuniyet Yürüyüşü sonunda mezun adaylarını DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam ve Rektör

Yardımcıları DAÜ Kampüsü’nde karşılayacak. Gerçekleştirilecek olan söz konusu yürüyüş ile

mezun öğrencilerin Gazimağusa’ya sembolik vedası gerçekleştirilmiş olacak.

Lisansüstü Mezuniyet Töreni 19 Haziran’da

2017 – 2018 Akademik Yılı Bahar Dönemi Lisansüstü Mezuniyet Töreni 19 Haziran 2018 Salı

günü, saat 15:30’da, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda gerçekleştirilecek. Törene

yüksek lisans ve doktora mezunu ile aileleri, DAÜ senatosu ve akademisyenler katılacak.

Mezunlar ve Veliler İçin Mezuniyet Resepsiyonu Gerçekleştirilecek

2017 – 2018 Akademik Yılı Bahar Dönemi Mezuniyet Haftası etkinlikleri çerçevesinde 19

Haziran 2018 Salı günü, saat 19:00’da ise DAÜ mezunlarının ve başarılarında payı olan

velilerinin de katılacağı Mezuniyet Resepsiyonu düzenlenecek. Rektörlük Binası havuz başında

düzenlenecek olan Mezuniyet Resepsiyonu’nda Türk müzisyen, gezgin, radyocu ve televizyon

programcısı, aynı zamanda Türkiye’nin önde gelen perküsyon sanatçılarından Ayhan Sicimoğlu

ve grubu sahne alarak geceye katılanlara özellikle Latin müzik performanslarıyla keyifli saatler

yaşatacak.

Önlisans ve Lisans Mezunları Diplomalarını 20 Haziran’da Alacak

2000’i aşkın önlisans ve lisans mezununun diplomalarına kavuşacağı Mezuniyet Töreni ise 20

Haziran 2018 Çarşamba günü, saat 19:00’da, DAÜ Stadyumu’nda gerçekleştirilecek. Saygı

Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayacak olan törende daha sonra mezunlar adına öğrenci

konuşmaları ve Sembolik Ağaç Dikim Töreni yer alacak. DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam’ın

açılış konuşması ve protokol konuşmalarının ardından ise fakülte ve bölüm birincilerine diploma

ve ödülleri protokol tarafından takdim edilecek.



Ünlü Sanatçı Gülşen Sahne Alacak

Ardından Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi ve Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortak Tıp

Programı’nın ilk mezunları diplomalarını alacaklar. Önlisans ve Lisans mezunlarına diplomaların

verilmesinin ardından ise keplerin havaya atılması ve Türkiye’nin sevilen sanatçılarından

Gülşen’in sahne alması ile tören sona erecek. Gülşen orkestrası ve dansçıları ile birlikte sahne

alarak en sevilen şarkılarını DAÜ mezunları için seslendirecek.

