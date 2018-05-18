DAÜ 3. kez özel sporculara ev sahipliği yapıyor

15-20 Mayıs 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilen kamp kapsamında, birlikte oynayıp eğlenmenin keyfini yaşayan özel ve partner sporcular, kamp süresince hem düzenli antrenmanlar yapacak, hem de gezilere katılarak sosyalleşecek. 2019 yılında Abu Dabi’de gerçekleştirilecek olan ve 170’ten fazla ülkenin katılacağı Dünya Yaz Oyunları’nda Türkiye’yi temsil edecek sporcu kafilesi, DAÜ ev sahipliğinde 5 ayrı spor branşında gün boyunca antrenmanlara katılıyor.

Sosyal etkinliklerle de zenginleştirilen kamp programında; karma futbol, bocce, masa tenisi, atletizm ve yüzme branşları yer alıyor. Türkiye’nin çeşitli illerinden seçilen 36 özel ve partner sporcunun katıldığı etkinliklerde, sporculara alanında uzman antrenörlerin yanı sıra DAÜ Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü öğrencileri de eşlik ediyor.

“DAÜ’ye Teşekkür Ediyoruz”

Özel Olimpiyatlar Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Civelek, açıklamasında şunları söyledi: “Özel çocuklarımızı sosyal hayatın içine çekebilmek amacıyla düzenlediğimiz etkinliklerimize devam ediyoruz. Çocuklarımızın yaşıtlarıyla kaynaştıkları, birlikte yarışıp birlikte kazanmanın mutluluğunu yaşadıkları bir ortam yaratmaktan dolayı çok mutluyuz. DAÜ’ye bize kapılarını üçüncü kez açtığı, oyunu ve hayatı güzelleştirmemize fırsat verdiği için ayrıca teşekkür ediyoruz. Bu sene de DAÜ gönüllü öğrencileri ile hep birlikte yüksek sesle “Hayat birlikte, oyun birlikte” diyoruz.

“Gurur Duyuyoruz”

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam da yaptığı açıklamada, Özel Olimpiyat Türkiye’nin çalışmalarını beğeniyle takip ettiklerini belirterek, “Özel eğitim gereksinimi olan bireylerimizin spor alanında başarılara imza attıklarını görmekten, Özel Olimpiyatlar Türkiye sporcuları ve ekibini üçüncü defa üniversitemizde ağırlamaktan ve üniversitemizde böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan dolayı büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz. Bu özel çocuklarımız, seneye uluslararası bir etkinlikte Türkiye’yi temsil edecekler. Diliyoruz ki, bizim üçüncü yılını gerçekleştirdiğimiz bu proje adadaki diğer üniversitelere de örnek teşkil eder. Onların da katılımı ile bu aile daha da genişleyerek büyür” şeklinde konuştu. Öte yandan Özel Olimpiyatlar Türkiye sporcuları, Mehmet Civelek eşliğinde 17 Mayıs 2018 Perşembe günü, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam’ı makamında ziyaret ederek, hatıra olarak müsabaka şilti, basketbol ve futbol toplarını sundu.

Özel Olimpiyatlar Türkiye Hakkında

1982 yılından beri faaliyetlerini sürdüren Özel Olimpiyatlar Türkiye, tüm dünyada 170’ten fazla ülkeye yayılmış 5 milyondan fazla özel sporcuya ulaşan uluslararası sivil toplum kuruluşu olan Özel Olimpiyatlar’ın (Special Olympics) Türkiye’deki tek kuruluşudur. Kuruluşundan beri Onursal Başkanlığ’ını yürüten Dilek Sabancı’nın maddi ve manevi bireysel destekleri ve liderliğiyle 2002 yılında bugünkü dernek statüsünü kazanan Özel Olimpiyatlar Türkiye, özel eğitim gereksinimi olan bireyleri, diğer bireylerle bir araya getirip, çeşitli spor dallarında düzenli eğitim ve yarışma olanakları sağlamaktadır. Bu şekilde özel sporcuların fizik kondisyonlarını, motor becerilerini ve yeteneklerini geliştirmelerine, cesaretlerini sergilemelerine, başarılarının mutluluğunu yaşamalarına, toplum ile ilişkilerini güçlendirmelerine yardımcı olmayı ve diğer bireylerle eşit haklarla sosyal hayata katılımlarını sağlamayı hedeflemektedir. Detaylı bilgi için http://www.soturkiye.org.tr/ adresini ziyaret edebilirsiniz.