DAÜ Akademik Spor programinda “Kıbrıs Türk Futbolunda Altyapı Çalışmaları” konuşuldu

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü Koordinatörü Erkan Malkoç ile Spor Bilimleri Bölümü, Öğretim Görevlisi Ahmet Özyaşar’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen “Akademik Spor” adlı televizyon programına bu hafta, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Eğitim Üst Kurul Başkanı ve KKTC Futbol Milli Takım Teknik Direktörü Mustafa Borataş konuk oldu. Söz konusu programda “Kıbrıs Türk Futbolunda Altyapı Çalışmaları” başlığı ele alındı.

Mustafa Borataş, futbolun en çok sevilen spor dallarından biri olduğuna ve özellikle KKTC’de futbolun eski zamanlardan beridir toplumu bir araya getirerek birlik beraberliği sağladığına değindi. Kıbrıs Türk futboluna bakıldığı zaman, 1900’lü yıllarından beridir birçok kulüp kurulduğunu anımsatan Borataş, spor kulüplerinin daha sınırlı olması gerektiğini söyledi. Borataş, gençlerin çalışmaları için daha çok alana ihtiyaç olduğuna ve çocukların sporda kendilerini gösterebilmeleri için daha fazla imkana ihtiyaç duyduğuna vurgu yaptı.

Programda, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun işleyişinden de söz eden Borataş, federasyonun alt yapı vizyonu, kısa ve uzun vade planlamaları hakkında bilgiler paylaştı. Borataş, Kıbrıs Türk futbolunun daha da güzel yerlere geleceğine inandığını da sözlerine ekledi. Akademik Spor programının söz konusu bölümü 15 Haziran 2018 Cuma günü, 17:00-17:45 saatleri arasında Kanal Sim’de yayınlanacaktır.