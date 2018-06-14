  • BIST 94.541
  • Altın 195,510
  • Dolar 4,6612
  • Euro 5,4354
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 32 °C
SON DAKİKAYetişkinler çevre duyarlılığı konusunda çocuklara doğru rehber olamıyor

DAÜ Akademik Spor programinda “Kıbrıs Türk Futbolunda Altyapı Çalışmaları” konuşuldu

»
DAÜ Akademik Spor programinda “Kıbrıs Türk Futbolunda Altyapı Çalışmaları” konuşuldu
DAÜ Akademik Spor programinda “Kıbrıs Türk Futbolunda Altyapı Çalışmaları” konuşuldu

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü Koordinatörü Erkan Malkoç ile Spor Bilimleri Bölümü, Öğretim Görevlisi Ahmet Özyaşar’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen “Akademik Spor” adlı televizyon programına bu hafta, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Eğitim Üst Kurul Başkanı ve KKTC Futbol Milli Takım Teknik Direktörü Mustafa Borataş konuk oldu. Söz konusu programda “Kıbrıs Türk Futbolunda Altyapı Çalışmaları” başlığı ele alındı.

Mustafa Borataş, futbolun en çok sevilen spor dallarından biri olduğuna ve özellikle KKTC’de futbolun eski zamanlardan beridir toplumu bir araya getirerek birlik beraberliği sağladığına değindi. Kıbrıs Türk futboluna bakıldığı zaman, 1900’lü yıllarından beridir birçok kulüp kurulduğunu anımsatan Borataş, spor kulüplerinin daha sınırlı olması gerektiğini söyledi. Borataş, gençlerin çalışmaları için daha çok alana ihtiyaç olduğuna ve çocukların sporda kendilerini gösterebilmeleri için daha fazla imkana ihtiyaç duyduğuna vurgu yaptı.  

Programda, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun işleyişinden de söz eden Borataş, federasyonun alt yapı vizyonu, kısa ve uzun vade planlamaları hakkında bilgiler paylaştı. Borataş, Kıbrıs Türk futbolunun daha da güzel yerlere geleceğine inandığını da sözlerine ekledi. Akademik Spor programının söz konusu bölümü 15 Haziran 2018 Cuma günü,  17:00-17:45 saatleri arasında Kanal Sim’de yayınlanacaktır. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • LAÜ öğrencilerinin tasarımları sergilendi13 Haziran 2018 Çarşamba 19:10
  • DAÜ ATAUM Yönetim Kurulu Prof. Dr. Necdet Osam’ı ziyaret etti 13 Haziran 2018 Çarşamba 19:05
  • Dr. Suat Günsel Bursu kazanan öğrencilere başarı belgeleri verildi13 Haziran 2018 Çarşamba 13:05
  • DAÜ ISO 9001:2015 ve ISO 10002:2014 denetimleri tamamlandı13 Haziran 2018 Çarşamba 11:12
  • DAÜ Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü’nden uluslararası sanat projesi13 Haziran 2018 Çarşamba 11:07
  • DAÜ Turizm Fakültesi öğrencilerinden duyarlı davranış 12 Haziran 2018 Salı 19:22
  • DAÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özgür Dinçyürek, Lübnan’da akademik temaslarda bulundu12 Haziran 2018 Salı 19:18
  • YDÜ Atatürk Eğitim Fakültesi Mezuniyet Töreni Yoğun Katılım İle Açık Havada Gerçekleştirildi12 Haziran 2018 Salı 19:15
  • YDÜ Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Ana Bilim Dalı 2018-2019 Öğretim Yılı için Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Başvuruları Başladı12 Haziran 2018 Salı 19:11
  • YDÜ Hukuk Fakültesi 2017-2018 Bahar Dönemi Mezuniyet Töreni Gerçekleştirildi12 Haziran 2018 Salı 18:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti