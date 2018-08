DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam Üniversite tercihleri öncesi Detay Gazetesi’ne konuştu ve çok önemli açıklamalarda bulundu.

“DAÜ dünyanın en iyi üniversiteleri arasında”

ÇOK KÜLTÜRLÜ

YÖK ONAYI VE ULUSLAR ARASI DİPLOMA ÖNEMLİ

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam Detay gazetesine konuştu. Osam KKTC’nin ilk devlet Üniversitesi olan DAÜ’nün öğrenciler tarafından neden tercih edilmesi gerektiğinden, Üniversitenin dünya sıralamasındaki yerinden, hedeflerinden ve Kıbrıs’ta üniversite okumanın öğrencilere neler katacağına kadar bir çok konuda önemli açıklamalarda bulundu.

Detay: Neden Doğu Akdeniz Üniversitesi?

Necdet Osam: Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 106 farklı ülkeden 20 bini aşkın öğrencisi, 35 ülkeden 1000’in üzerinde öğretim elemanı, İngilizce eğitim veren programları, uluslararası akreditasyon ve iş birlikleri ile dünyanın en prestijli üniversitelerinden biri olarak uluslararası eğitim kurumları arasında yerini sağlam bir biçimde almıştır.

Son yıllarda gerek eğitim ve bilim dünyasına katkı, gerekse de sosyal açıdan büyük bir ivme kazanan DAÜ, İngiltere merkezli yükseköğretimi derecelendirme kurulu Times Higher Education (THE) 2017 – 2018 Akademik Yılı için Dünya Üniversite Sıralaması’nda 601-800’lük dilim içerisinde yer almıştır. 79 farklı ülkeden 1100 üniversitenin yer aldığı THE 2017 – 2018 Dünya Üniversite Sıralaması’nda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) sadece üniversitemiz listede yer alma başarısı göstermiştir. Ayrıca yine THE tarafından gerçekleştirilen ve 2018 yılı için Dünya’nın 50 yılı aşmamış en iyi genç üniversiteleri sıralamasında KKTC’den sadece DAÜ, listeye girmeyi başararak, 101-150 bandında yer almıştır. Bu rakamlar DAÜ’nün dünyanın en iyi üniversiteleri arasında yer aldığını kanıtlamaktadır.

Aynı zamanda Q Stars isimli uluslararası değerlendirme kuruluşu tarafından KKTC’de değerlendirilmeye layık görülen tek kurum olan DAÜ’nün öğrencileri, üniversitenin sahip olduğu saygın uluslararası akreditasyonlar sayesinde mezun olduktan sonra dünyada iş bulma ayrıcalığına sahiptir. Üniversitemiz; Uluslararası Üniversiteler Birliği, Avrupa Üniversiteler Birliği, Akdeniz Üniversiteler Topluluğu ve İslam Ülkeleri Üniversiteleri Federasyonu’nun tam üyesi konumunda yer alıyor. Üniversitemiz kampüsündeki çok uluslu kültürel mozaik sayesinde öğrencilerimize başka bir yerde bulamayacakları bir üniversite deneyimi sunuyoruz. Doğaya ve canlıya saygılı bir yerleşkede, hoşgörü ve saygı kültürü ile dünyaya nitelikli profesyoneller yetiştirmek DAÜ’nün temel misyonudur.



Detay: DAÜ’de okumak öğrencilere ne kazandırıyor?

Necdet Osam: DAÜ’de okumak öğrencilere çok kültürlü, uluslararası bir ortamda kaliteli eğitim alma fırsatı sunuyor. Üniversitemiz evrensel değerlere bağlı, uluslararası kabul görmüş akademik eğitim ölçütlerini kendine kılavuz edinmiş, toplumsal sorumluluk bilinciyle bölgesel ve uluslararası sorunlara çözüm üreten, çok kültürlülüğü, özgür düşünceyi, hoşgörüyü ve katılımcılığı içselleştirmiş mezunlar yetiştiren, uluslararası çerçevede üretim, bilim, sanat, ve sporun gelişmesine yönelik çalışmalar yürüten bir üniversite olmayı kendisine misyon edinmiştir. Bu bağlamda DAÜ’de eğitim almak öğrencilerimize sadece akademik kazanım değil aynı zamanda sosyal, kültürel ve toplumsal kalkınmasına katkıda bulunmaktadır.

Farklı bir açıdan dilerseniz bu soruyu kendi mezunlarımızın ağızlarından da yanıtlayalım. Aynı soruyu kendilerine yönelttiğimizde, bizlere DAÜ’de okumuş olmanın kendilerine getirdiği faydalardan bahsederken, özellikle DAÜ’deki uluslararası kampüs yaşantısını ve farklı kültürlerden insanlarla bir arada okuma ayrıcalığını ön plana çıkarıyorlar. Özel sektörde veya kamu kurumlarında görev alan mezunlarımız, böylelikle uluslararası iş piyasalarında herhangi bir adaptasyon sıkıntısı yaşamadan görevlerini rahatlıkla sürdürebiliyor. İyi bir İngilizce eğitimi almış olmaları ve DAÜ’de sosyal yaşama entegre edilmiş kampüs sayesinde de hangi işi yaparlarsa yapsınlar kısa sürede kariyerlerinde başarı ve yükselme elde ediyorlar. Mezunlarımız, kendi tecrübelerini farklı üniversitelerde okuyan meslektaşlarıyla karşılaştırdıklarında kendilerini çok şanslı hissettiklerini belirtiyor.

Detay: 2018-2019 yılı için DAÜ’nün hedefleri nelerdir?

Necdet Osam: DAÜ her geçen gün daha da farklı toplumlardan öğrencilere ev sahipliği yapan ve geçtiğimiz akademik yılda 56 farklı ülkeden 2,800’ün üzerinde mezun veren bir kurum. DAÜ’de eğitim görmüş 56 farklı ülkeden öğrenciler, burada aldıkları eğitimle kendi ülkelerine katkı koymak üzere geri dönüyor. DAÜ, dünyaya yön veren üniversitelerden biri konumunda. Bu bağlamda çağın gerekliliklerine uygun yeni lisans, yüksek lisans ve doktora programları açmayı da hefliyoruz. Aynı zamanda akademik yayınlar anlamında son üç yılda yakaladığımız ivmeyi daha da arttırmak da başlıca hedeflerimiz arasında. Eğitim kalitesi ve uluslararası akreditasyonlar Üniversitemizin olmazsa olmazları arasında yer almaktadır. Başlıca hedeflerimizden biri de yeni akteditasyonlar ve üyelikler ile üniversitemizin kalitesini daha da artırmak ve tüm bölümlerimizin uluslararası akreditasyonlara sahip olmasını sağlamaktır. Sosyal olarak zaten KKTC toplumu ile iç içe bir kurumuz. Aslında hedeflerimizin çoğuna ulaşmış olmakla beraber, pek çok konuda hedeflerimizin bir adım önüne geçtiğimizi de görüyoruz.

Detay: Kıbrıs’ta okumak öğrencilere ne gibi fırsatlar sunuyor?

Necdet Osam: Akdeniz’in incisi olan adamız, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle dünyanın dört bir yanından turist çekiyor. Yunan tanrıçası Afrodit’in doğduğu adada, Shakespeare’in eserinde esinlendiği adada tarih boyunca çok farklı medeniyetler hüküm sürmüştür. Dolayısı ile çok farklı medeniyetlerin kültürünü ve tarihini taşımaktadır. Eşsiz bir bölgedir. Öğrenmeye açık olarak adamıza gelen öğrencilerimiz için kesinlikle keşfedilecek çok şeyi olan bir yer. Kıbrıs diğer yandan güvenlik açısından öğrencilerimizin rahat olmasını sağlıyor. Burada şiddet olayları yok denecek kadar az. Gece sokakta gezerken başınıza herhangi bir şey gelmesi söz konusu değil. Diğer yandan sanayileşme çok fazla olmadığı için adamızın havası gayet temizdir. Gürültü kirliliği gibi bir problemin olmaması da önemli. KKTC’de öğrenciler rahat bir ortamda okuma fırsatına sahip.



Ekonomik açıdan değerlendirildiğinde DAÜ’de okumak geleceğe iyi bir yatırım mıdır?

Kesinlikle evet. Öncelikle DAÜ’nün eğitim kalitesinde eğitim veren dünya üzerindeki pek çok üniversite, DAÜ’nün öğrencilerden talep ettiği ücretin 20 katını istiyor. Bugün Avrupa ya da ABD’de yer alan herhangi bir özel okulun yıllık ücreti ile DAÜ’nün ücretlerini karşılaştırmanız yeterli. Türkiye’deki üniversite ücretleri ile burada çok daha ucuza dünyanın en iyi üniversiteleriyle aynı kalitede eğitimi alma imkanınız var. Dolayısıyla geleceğinize en iyi yatırımı DAÜ’de okuyarak yapacaksınız.



Detay: Gerek Kıbrıs’ta gerek Türkiye’de son zamanlarda artan üniversite sayısı eğitim kurumlarına ne gibi fayda ve zararlar veriyor?

Necdet Osam: Burada asıl önemli soru, yeni açılan üniversiteler gerekli ve sağlıklı bir şekilde mi çoğalıyorlar? Üniversitemizin yer aldığı KKTC üzerinde başlayacak olursak, toplam öğrenci sayısı aşağı yukarı belli olan bir ülkede üniversite sayısının aşırı çoğalmasını sağlıklı bulmuyoruz. Üniversiteler sanki bir yatırım alanı gibi görülüyor. Yalnızca kar odaklı işletmeler. Yeri geliyor bu karı arttırmak için çok ilginç uygulamalara gidebiliyorlar. Biz, dünyanın en saygın üniversitelerinden biri olarak, üniversitelerin sektör değil hizmet alanı olduğunu düşünüyoruz. Biz dünyaya hizmet veriyoruz. Derdimiz öğrencilerin üzerinden her geçen yıl çok daha fazla para kazanmak ve gerisini umursamamak değil. Mezunlarımızla sürekli iletişim halindeyiz. Onların kariyerlerini de kayıt altında tutuyoruz. Biz başarılarımızı dünyaya ve bilime neler kattığımızla ölçüyoruz. Ne kadar para kazandığımızla değil. Aşırı üniversite sayısı sonucunda geçmişte İngiltere, Fransa ve eski Yugoslavya’da olduğu gibi travmalar yaşanması muhtemeldir.



Detay: Tercih aşamasında nelere dikkat edilmeli?

Necdet Osam: Tercih dönemi öğrencilerin en çok dikkat etmesi gereken dönemlerden biridir. Öncelikle tercih aşamasında dikkat etmeleri gereken nokta alacakları eğitimin kalitesi, istedikleri bölümün YÖK onayı olup olmamasıdır. Alacağınız diplomanın uluslararası geçerliliğinin olması oldukça önemlidir. Tercih aşamasında üniversitede alacağınız eğitim kalitesi yanında sizlere sunulan olanakları da iyi değerlendirin. Akademik başarının yanında sosyal ve kültürel değerlere de sahip çıkmak son derece önemlidir. Öte yandan gideceğiniz üniversiteyi ve bölümü araştırın. Uluslararası akreditasyonlarına, denklinlerine bakın yapılan iş birliklerini inceleyin.

Sizleri DAÜ’de görmek, iyi bir eğitim almanın yanında sosyal, kültürel ve vicdani değerlerinizi olgunlaştırarak memleketlerinizde liderler olmanıza katkı koymak bizim en büyük mutluluk kaynağımız olacaktır. DAÜ’de görüşmek üzere.