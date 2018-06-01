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DAÜ giriş ve burs sınavı rekor bir katılım ile gerçekleştirildi

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Toplamda 1572 kişinin katıldığı sınava Gazimağusa'da 872, Lefkoşa Sınav Merkezi’nde ise 700 kişi katıldı. DAÜ Rektörlüğü’nden yapılan açıklamada 35 kişinin DAÜ’ye sınavsız girişi tercih ettiği belirtilerek, toplamda 1607 kişinin tercih yaptığı açıklandı
DAÜ giriş ve burs sınavı rekor bir katılım ile gerçekleştirildi

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ) KKTC’li öğrenciler ile KKTC lise ve dengi okullarında kesintisiz eğitim görmekte olan TC’li öğrencilere yönelik  DAÜ – Giriş ve Burs Sınavı 2018 rekor düzeyde katılım ile 31 Mayıs 2018 Perşembe günü, 10:00 – 12:30 saatleri arasında Gazimağusa’da DAÜ Kampüsü’nde ve Lefkoşa’da Türk Maarif Koleji’nde olmak üzere iki sınav merkezinde gerçekleştirildi.

Toplamda 1572 kişinin katıldığı sınava Gazimağusa Sınav Merkezi’nde 872, Lefkoşa Sınav Merkezi’nde ise 700 kişi katıldı. DAÜ Rektörlüğü’nden yapılan açıklamada 35 kişinin DAÜ’ye sınavsız girişi tercih ettiği belirtilerek, toplamda 1607 kişinin tercih yaptığı açıklandı.   

 

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