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DAÜ Öğrencileri fahiş Üniversite fiyatlarına isyan etti! "Tepkisiz Kalma Eylemi" yapıldı

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DAÜ Öğrencileri fahiş Üniversite fiyatlarına isyan etti! "Tepkisiz Kalma Eylemi" yapıldı
DAÜ Öğrencileri fahiş Üniversite fiyatlarına isyan etti! "Tepkisiz Kalma Eylemi" yapıldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi öğrencileri senelerdir üst üste yapılan okul harç zamları, yurt kiralarındaki yüksek zamlar, yemek tabildot fiyatlarında ki artışlar ve toplu taşımanın yetersizliğini protesto etmek amacıyla bugün DAÜ Merkezi Derslikler(CL) binası önünde toplanıp Rektörlük Ofisi önüne yürüyerek bir eylem gerçekleştirdi.

 

ARTIŞLAR DURMADI

Eylem esnasında öğrenciler tarafından yapılan açıklamada sorunları şu şekilde anlattılar; “senelerdir üst üste yapılan okul harç zamları, yurt kiralarındaki yüksek zamlar, yemek tabildot fiyatlarında ki artışlar ve toplu taşımanın yetersizliği öğrencilere ve ailelerine zor anlar yaşatmaktadır.biz öğrencilerin üniversite kapsamında sosyalleşmek ve çeşitli amaçlarlar ile düzenleyeceğimiz etkinlik aktivite bütçesinin limitlerinde düşüklüğe gidilmesi ve bu bütçenin kullanımına izin verilmemesi, düzenleyeceğimiz etkinlikler için verdiğimiz taleplerimizin çoğunlukla red görmesi, başta öğrenci kulüpleri olmak üzere tüm öğrencilerin aktivite özgürlüğünü kısıtlamaktadır.”

 

SORUNLAR DİNLENMEDİ

Sorunlarını dile getirmek amacı ile defalarca ilgili rektör yardımcıları ile görüşmeler sağlamalarına rağmen hiçbir problemlerine çözüm bulmadıklarını söyleyen öğrenciler; “bizi sadece geçiştirdiler, biz her zaman sizlerin yanınızdayız, burada sizler için varız ve kapımız her zaman sizlere açık ‘’ demelerine rağmen buna uymayan üniversite yönetimi biz öğrencileri bu konuda mağdur etmiştir.

 

RANDEVULAR REDDEDİLDİ

Gelişmeler  doğrultusunda sorunlarımıza çözüm bulmak amacıyla, Öğrenci konseyi aracılığı ile üniversite rektörümüz Prof. Dr. Aykut Hocanın ile bir çok kez randevu almak istememize rağmen talebimiz red edilerek bizler geri çevrildik.” dedi. Doğu Akdeniz Üniversitesi Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı ve Yönetimi başta olmak üzere Üniversite Rektörü ve rektör yardımcılarına seslenen öğrenciler şu soruları dile getirdiler;

 

AKTİVİTE ÜCRETİ ALINDI AKTİVİTE YAPILMADI

“Pandemi sebebi ile üniversitemizde neredeyse 2 yıldır hiçbir aktivite yapılamadı. Fakat üniversite yönetimi 1 dönem hariç olmak üzere her dönem bizlerden aktivite ücreti almaya devam etti. Aktivite hizmetleri için 2 yılda ödemiş olduğumuz yaklaşık 60 milyon TL nereye harcandı? Neden bu konuda bizlere şeffaflık sağlanmıyor. Önceki dönemlerde bu konu her zaman şeffaf bir şekilde biz öğrencilerin erişimine açıktı. Bu bilgi neden şimdi bizlerin erişimine kapalı?” “Neden bizler için bir çözüm yolu bulmuyorsunuz ?” diyerek çözüm arayışında bulunan öğrenciler, “Doğu Akdeniz üniversitesi yönetimi siyasi iradenin desteği ile biz öğrencileri her zaman ikinci planda tutmuştur.

 

DAÜ TİCARET HANE OLDU

Burası bir ticaret hane değil, burası bir eğitim kurumudur. Her öğrenci kendi üniversitesinin kaliteli ve zirvede olmasını ister. Zirveye giden yolun göstergesi öğrenciye verilen önemdir. Gücümüzü sizlerden alıyor ve sizler için çalışıyoruz.” dedi.

 

HOCANIN RANDEVU TALEBİ ULAŞMADI

Konuşmaların ardından bir süre de Rektörlük Ofisi önünde yere oturarak eylemlerine devam eden öğrenciler, Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörü Aykut Hocanın’ın açıklama yapması ile eylem sonlandırdılar. Hocanın açıklamasında ofisine gelerek açıklamalarda isteklerde bulunan öğrencileri dinlediğini fakat daha öncesinde edilen randevu talebinin kendisine ulaşmadığını, ulaştığı taktirde seve seve kabul edeceğini kaydetti. Problemlerin bir kısmının çözümleri için çalışmalara başlandığını da ekleyen Hocanın, önümüzdeki hafta bir görüşme yapılacağını önlerine gelen problemler için çözüm arayışında olacaklarını söyledi. (MHA)

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