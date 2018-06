19 Haziran 2018 Salı günü, saat 09:30’da, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda gerçekleştirilen yemin töreninde lisans ve önlisans programlarından 400’ü aşkın yeni sağlık personeli yemin etti. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından başlayan törende Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölüm Başkanı Prof. Memduh Özdemir ve Öğretim Görevlisi Erkan Dağlı müzik dinletisi gerçekleştirdi. Müzik dinletisinin ardından Sağlık Bilimleri Fakültesi birincisi Beslenme ve Diyetetik Bölümü mezunu Melis Aysu Sünel ve Sağlık Hizmetleri Yüksekokul birincisi Fizyoterapi Önlisans mezunu Dilay Sungur öğrenciler adına konuşma gerçekleştirdiler. Konuşmalarında DAÜ gibi dünya standartlarında eğitim veren bir üniversiteden diplomalarını almanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten öğrenciler, her türlü imkanı kendilerine sağlayan DAÜ’ye teşekkürlerini ilettiler. Bugün sağlık hakkını korumayı, yüceltmeyi ve sağlığın gelişimini ilke edinerek ayrılacaklarına değinen öğrenciler, mesleğin sorumluluklarını yerine getireceklerine de söz verdiler.

Açılışta konuşan DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç onur verici bir gün yaşadıklarını belirterek genç meslektaşlarının mesleğe ilk adımı bugün atıyor olmalarının önemine işaret etti. Konuşmasına Sağlık Bilimleri Fakültesi hakkında bilgiler vererek devam eden Prof. Dr. Malkoç, misyonlarının dünyanın her yerinde çalışabilecek donanımlı sağlık elemanları yetiştirmek olduğunu vurguladı. Mezun olacak genç meslektaşlarına seslenen Prof. Dr. Malkoç, “Bugün mesleğe ilk adımı atıyorsunuz, yeni bir döneme merhaba demeye hazırlanıyorsunuz. DAÜ’lü olduğunuzu unutmayın, her zaman Sağlık Bilimleri Fakültesi mezunu omanın gururunu yaşayın. Yolunuz açık olsun.” ifadelerini kullandı. DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam gerçekleştirdiği konuşmasında “DAÜ misyonu yükseklerde olan bir üniversitedir. Sağlık kavramı DAÜ’de yeni olmasına rağmen inanılmaz bir gelişme kaydetmiştir. Dünya’nın 50 yılı aşmamış en iyi genç üniversiteleri sıralamasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden sadece DAÜ bu sıralamaya girmeyi başararak, 101-150 bandında yer aldı. Hayat üniversitedeki gibi kolay olmayacak. Zorluklarla karşılaşacaksınız ama unutmamanız gereken nokta karşılaştığınız sorunların kökeninde insan olduğu ve onları anlayarak çözmeniz gerektiğidir. Üniversitenin kimliği hayat boyu sizin kimliğinizle eşdeğer bir biçimde devam edecektir. Bu kimliğe zarar gelmesi demek kendi kimliğinize de zarar gelmesi demektir. Bunu korumak için elinizden geleni yapacağınıza inanıyorum. Tüm öğrencileri ve velileri gönülden kutlar başarılar dilerim” ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından Fakülte ve Yüksekokul birincilerine Prof. Dr. Osam tarafından hediye takdim edildi. Fakülte birincilerinin Fakülte kütüğüne isimlerini çakmalarının ardından Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Hemşirelik Bölümü, Sağlık Yönetimi Bölümü, Spor Bilimleri Bölümü lisans mezunları ile Ağız ve Dış Sağlığı, Anestezi, Ameliyathane Hizmetleri, Diyaliz, Fizyoterapi, İlk ve Acil Yardım, Radyoterapi ve Tıbbi Görüntüleme önlisans bölümlerinden mezun olacak olan öğrenciler, bölüm başkanları ve ilgili program koordinatörleri eşliğinde kendi bölümlerine özgü olan yeminlerini okudular. Sağlık alanında çalışacak olan tüm sağlık personeli mesleklerine başlamadan önce yemin ederek meslek yaşamları boyunca uyacakları ilke ve etik değerler üzerine bağlılıklarını ifade ediyorlar. Sağlık alanında gelenek olarak kabul edilen yeminler her üniversite ve bölüme göre farklılıklar gösterebiliyor.