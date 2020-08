DAÜ Sinema Ve Televizyon Bölümü Öğrencisi Nima Djavıdanı’ye En İyi Senaryo Ödülü

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi, Sinema ve Televizyon Bölümü öğrencisi Nima B. Djavidani, “Where The City Sleeps” isimli film senaryosu ile ABD’nin Kaliforniya Eyaleti’ndeki “Redwood Shorts and Scripts” Festivali tarafından En İyi Senaryo Ödülü’ne layık görüldü.



Drama Dalında En İyi Uzun Metrajlı Film Senaryosu Ödülü, Redwood Shorts and Scripts Direktörleri Robert Barrymore ve Bryan Jonas imzasıyla 24 Ağustos 2020 Pazartesi günü Nima B. Djavidani’ye teslim edildi. 37 farklı kategoride ödüllerin verildiği Redwood Shorts and Scripts, online bir film festivali olarak ön plana

çıkıyor. Redwood Shorts and Scripts sanatçılara filmlerini dijital ortamda paylaşma ve tanıtma imkanı sağlıyor. Yarışmayla ilgili detaylı bilgiye, Redwood Shorts and Scripts web sitesi https://www.redwoodshortsandscripts.com/ veya Instagram (@redwood_shorts_and_scripts) adresinden ulaşılabiliyor.