  • BIST 1.107
  • Altın 461,123
  • Dolar 7,3349
  • Euro 8,6994
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKABakan Pilli: Toplam 1592 test yapıldı, 1 pozitif vakaya rastlandı,10 kişi taburcu edildi

DAÜ Sinema Ve Televizyon Bölümü Öğrencisi Nima Djavıdanı’ye En İyi Senaryo Ödülü

» »
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi, Sinema ve Televizyon Bölümü öğrencisi Nima B. Djavidani, “Where The City Sleeps” isimli film senaryosuna ödül geldi
DAÜ Sinema Ve Televizyon Bölümü Öğrencisi Nima Djavıdanı’ye En İyi Senaryo Ödülü

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi, Sinema ve Televizyon Bölümü öğrencisi Nima B. Djavidani, “Where The City Sleeps” isimli film senaryosu ile ABD’nin Kaliforniya Eyaleti’ndeki “Redwood Shorts and Scripts” Festivali tarafından En İyi Senaryo Ödülü’ne layık görüldü.
 

Drama Dalında En İyi Uzun Metrajlı Film Senaryosu Ödülü, Redwood Shorts and Scripts Direktörleri Robert Barrymore ve Bryan Jonas imzasıyla 24 Ağustos 2020 Pazartesi günü Nima B. Djavidani’ye teslim edildi. 37 farklı kategoride ödüllerin verildiği Redwood Shorts and Scripts, online bir film festivali olarak ön plana
çıkıyor. Redwood Shorts and Scripts sanatçılara filmlerini dijital ortamda paylaşma ve tanıtma imkanı sağlıyor. Yarışmayla ilgili detaylı bilgiye, Redwood Shorts and Scripts web sitesi https://www.redwoodshortsandscripts.com/ veya Instagram (@redwood_shorts_and_scripts) adresinden ulaşılabiliyor.

Etiketler: , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • YDP, Yedikonuk Ve Büyükkonuk Köylerini Ziyaret Etti28 Ağustos 2020 Cuma 13:25
  • Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği: “Hotel ve Acentelere destek var, taşıyana niye yok?”28 Ağustos 2020 Cuma 13:16
  • Londra’dan Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne Yardım…28 Ağustos 2020 Cuma 13:13
  • Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Denktaş, DAÜ’yü Ziyaret Etti28 Ağustos 2020 Cuma 12:55
  • 28 Ağustos 2020 Cuma Tarım Dairesi Basın Bildirisi28 Ağustos 2020 Cuma 12:54
  • HP Genel Sekreteri Rogers: “Karantina uygulaması, halk sağlığını korumak için önemlidir”28 Ağustos 2020 Cuma 12:44
  • Babutsada limit üstü bitki koruma ürünü28 Ağustos 2020 Cuma 12:25
  • Erhürman: Her alanda reform gerekli28 Ağustos 2020 Cuma 12:12
  • Yunanistan'dan Mısır ile yapılan anlaşmaya onay ve yeni Navtex ilanı28 Ağustos 2020 Cuma 10:15
  • Dikkat elektrik kesintisi var!28 Ağustos 2020 Cuma 09:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti