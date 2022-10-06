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DAÜ'de kayıp yabancı öğrenciler! Sadece 1 taksit ödediler öğrenci belgesi aldılar!

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DAÜ'ye geçen yıl kayıt yapan 1000 civarında yabancı öğrenci sadece 1 taksit ödeyip öğrenci belgesi alıp ortadan kayboldu!
DAÜ'de kayıp yabancı öğrenciler! Sadece 1 taksit ödediler öğrenci belgesi aldılar!

DAÜ'de kayıp yabancı öğrenciler! Sadece 1 taksit ödediler öğrenci belgesi aldılar!

ÖZEL HABER

DAÜ'ye geçen yıl kayıt yapan 1000 civarında yabancı öğrenci sadece 1 taksit ödeyip öğrenci belgesi alıp ortadan kayboldu!

Ülkemizin kanayan yarası haline gelen Üniversitelerdeki yabancı öğrenciler konusunda DAÜ'de ilginç gelişmeler yaşandığı öğrenildi.

Geçtiğimiz yıl 1000 civarından yabancı öğrencinin Üniversite'ye kayıt yapmak ve öğrenci belgesi almak için sadece 1 taksit ödediği ortaya çıktı.

Öğrencilerin sadece 1 taksit ödedikten ve öğrenci belgelerini aldıktan sonra üniversiteye herhangi bir ödeme yapmadıkları öğrenildi.

Yüksek Öğrenim Alanında yaşanan tartışmalarda en çok tartışılan konulardan biri olan  yabancı öğrenci adı altında ülkedeki kaçak iş gücü tartışmasında DAÜ'nün de adının geçmesi kaygı verici olarak nitelendiriliyor.

 

ÖZCENK GÖREVDEN ALINABİLİR

DAÜ'de bir grubun VYK Başkanı Dr. Erdal Özcenk'in görevden alınması için harekete geçtiği öğrenildi.

Dr. Erdal Özcenk'in GMB Başkan adayı olmak istemesi DAÜ'yü karıştırdı. UBP içerisinde bir grubun  Dr. Erdal Özcenk'in VYK başkanlığında başarılı olmadığını öne sürerek görevden alınması için çalışma başlattıkları belirtiliyor.

Son dönemde ortaya çıkan YÖDAK'daki çalkantılar ve DAÜ'nün isminin bu çalkantılar ile  birlikte anılması da büyük rahatsızlık yaratmış durumda.

Özcenk'in bir süre önce çıkılan DAÜ'nün çıktığı münhalleri de sonuçlandıramaması da UBP içerisinde sorun olmuş durumda.

 

SAHTE DİPLOMA OLAYI

Sahte diploma konuları ile gündeme gelen Yüksek Öğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) üyesi Hasret Balcıoğlu, geçtiğimi günlerde tutuklanarak teminata bağlandığı açıklanmışdı.

Diplomasız profesör Hasret Balcıoğlu dosyası ise artık yargıda.

 

YÖDAK, DAÜ ve TURGAY AVCI'NIN DİPLOMASI

DAÜ öğretim üyesi, YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı başta olmak üzere tüm Kurul üyelerinin diplomalarının orijinalleri ve yasanın emrettiği onaylanmış hallerinin açıklanması zorunluluğu olmasına rağmen DAÜ öğretim üyesi ve YÖDAK Başkanı Turgay Avcı diplomasını kamuoyuna açıklamadı.

 

DAÜ REKTÖRÜ AYKUT HOCANIN SUSUKUN

YÖDAK'ta yaşananlardan sonra büyük umutlarla DAÜ Rektörlüğüne seçilen ancak yaşanan olaylardan sonra DAÜ-SEN tarafından da ŞEFFAF olması yönünde çağrı yapılan rektör Prof. Dr. Aykut Hocanın suskunluğunu koruyor.

 

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