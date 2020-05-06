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DAÜ'de mevcut not sistemi yanında geçti/kaldı sistemi de kullanılacak

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DAÜ'de mevcut not sistemi yanında geçti/kaldı sistemi de kullanılacak
DAÜ'de mevcut not sistemi yanında geçti/kaldı sistemi de kullanılacak

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), yaşanmakta olan COVID – 19 pandemi süreci nedeni ile, yalnızca içinde bulunduğumuz 2019 – 2020 Akademik Yılı Bahar Dönemi’nde Türkiye’nin saygın üniversitelerinde de kullanılmaya başlanan “Başarılı (CS) / Başarısız (CU)” not sistemini uygulama kararı aldı. DAÜ Senatosu, 30 Nisan 2020 tarihinde yaptığı toplantıda, gerek içinde bulunduğumuz sürecin öğrenciler üzerinde oluşturabileceği psikolojik travma, gerekse alışıla gelmiş eğitim düzeni dışında çevrimiçi (online) olarak sürdürmek zorunda kalınan derslerle ilgili olası sıkıntılardan kaynaklanabilecek öğrenci  mağduriyetlerinin önüne geçmek veya en aza indirmek için sadece 2019 – 2020 Bahar Dönemi’nde uygulanmak üzere Başarılı / Başarısız not sistemini de kullanma kararı aldı. 

 

7 Temmuz - 14 Eylül 2020 Arasında Talep Edebilecekler

Öğrencilerin de yoğun ilgi gösterdiği bu sistemde, öğrenciler harf notlarını gördükten sonra belli kurallar dahilinde ve 7 Temmuz 2020 – 14 Eylül 2020 tarihleri arasında harf notu aldıkları derslerin notunu, bir kereye mahsus olmak üzere Başarılı / Başarısız sistemine dönüştürmeyi talep edebilecek. 

 

DAÜ Öğrenci Konseyi Başkanı Mustafa Kırılmaz, söz konusu kararın alındığı senato toplantısında yaptığı konuşmada, uygulanacak sistem hakkında olumlu görüş bildirdi ve sistemin hazırlanmasına katkı koyanlara teşekkür etti.

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