Davutoğlu: Görevimiz bir bakanı korumak değil, Türk Lirası'nı korumak

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin Alanya ilçe 1’inci Olağan Kongresi’nde yaptığı konuşmada TL’nin değer kaybına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Davutoğlu’nun açıklamalarının bir kısmı şöyle:

"Dün gece yarısı bir sosyal medya kampanyasıyla neymiş, emperyalistlere karşı Hazine ve Maliye Bakanı'nı koruyacakmışız. Bizim görevimiz bir bakanı korumak değil, sizin ve bizim göreviniz Türk lirasını korumak.

"Maalesef Türk lirası da düşmekte olduğu zirvelerden bir kademe daha aşağıya düştü. Ben Mayıs 2016'da Başbakanlığı devrettiği zaman dolar 2.85'ti. Şimdi 7.30'da tutmaya çalışıyorlar. 4 yılda Türk lirası yüzde 155 değer kaybetti. Seçilmiş son Başbakanı yerinden etmek için ayak oyunları çevirenlerin bu yüzde 155'lik değer kaybı nereden geldi diye hesap vermesi lazım.

"Bize takdim ederken dediler ki 'Türk ekonomisi uçacak, etkin kararlar alacağız, Merkez Bankası kontrolümüze geçecek.' Ne oldu? 2018'ten bu yana 2 yılda Türk parası yüzde 60 değer kaybetti. Allah aşkını, Türk lirasına dünya piyasasının aksine bu değeri kaybettirenlerin Türkiye'ye yeniden itibar kazandırmaları mümkün mü? Türk lirasını bugün bu seviyeye düşürenler milli ekonomiden bahsedemezler, millete karşı bir ihanet içindedirler. Önce onlar hesap versin."