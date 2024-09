Delicate Sky Bar and Lounge Narin Eatery Salamis Roof Top’ta açıldı.

Delicate Sky Bar and Lounge Narin Eatery Salamis Roof Top’ta açıldı. Etkileyici manzarası ve modern tasarımıyla bölgenin en popüler mekanlarından biri olmaya aday olan mekanın açılışında, konuklar eşsiz gün batımı manzarası eşliğinde unutulmaz bir deneyim yaşadı.Aynı zamanda firmanın yeni markası olan Amaro Coffee and Gelato lansmanının yapıldığı gecede misafirler İtalyan Gelato tatlarını denediler. Delicate Sky Bar and Lounge, keyfini gün batımında çıkaracağınız özenle seçilen menüsü ile açık hava terasında manzaraya karşı bir ağırlama deneyimi sunuyor. Narin Eatery ise lezzet tutkunlarına benzersiz bir gastronomi deneyimi sunmaya devam ediyor. Kıbrıs mutfağının geleneksel tatlarını modern dokunuşlarla harmanlayarak, özel menüsüyle misafirlerini ağırlıyor.