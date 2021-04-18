Denetimlerde uyuşturucu bulundu!

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bugün saat 13:45 sıralarında, Gönyeli’de Lefkoşa Polis Müdürlüğü ekipleri tarafından sokağa çıkma yasağı uygulanması kapsamında denetim yaptığı sırada, aracı ile seyir halinde iken kontrol maksatlı durdurulan G.T.M. (E-23)’nin şüpheli hareketleri üzerine kullanımındaki araçta yapılan aramada, yaklaşık 2 gr ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunmuştur.
Bahse konu şahıs tutuklandı. Olayla ilgili polisin soruşturması devam ediyor.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.