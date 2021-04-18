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Denetimlerde uyuşturucu bulundu!

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Denetimlerde uyuşturucu bulundu!
Denetimlerde uyuşturucu bulundu!

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bugün saat 13:45 sıralarında, Gönyeli’de Lefkoşa Polis Müdürlüğü ekipleri tarafından sokağa çıkma yasağı uygulanması kapsamında denetim yaptığı sırada, aracı ile seyir halinde iken kontrol maksatlı durdurulan G.T.M. (E-23)’nin şüpheli hareketleri üzerine kullanımındaki araçta yapılan aramada, yaklaşık 2 gr ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunmuştur.

Bahse konu şahıs tutuklandı. Olayla ilgili polisin soruşturması devam ediyor. 

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