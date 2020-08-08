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Denktaş: "Pandemi döneminde yapılan beceriksizlikler halkı devletten soğuttu"

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Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Denktaş, pandemi döneminde hükümetin beceriksiz kararlarının toplumu devletten soğuttuğunu söyledi.
Denktaş: "Pandemi döneminde yapılan beceriksizlikler halkı devletten soğuttu"

Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Demokrat Parti (DP) Milletvekili Serdar Denktaş, toplumda pandemi dönemi başında yakalanan birlikteliğin hükümetin beceriksiz kararları nedeniyle sonrasında bozulduğunu, bir çok dengesiz kararın ardından halkın devletten soğutulduğu, güveninin sıfırlandığını belirterek, Cumhurbaşkanlığı seçiminin yeniden bir birliktelik sağlamak için çok önemli olduğunu belirtti.

Haber Kıbrıs'ta Ali Baturay'ın Markaj programına katılan Denktaş, bozulan ekonominin düzeltilmesi için Cumhurbaşkanlığının çok yetkisi olmasa da etkisi olduğunu hatırlatarak, Türkiye’de Avrupa’da ve dünyada çalınacak kapılar ve anlatılacak dertler olduğunu söyledi. Denktaş "Zaten aday olma sebeplerimden birisi de budur. Bu yaşananları görünce aday olmaya karar verdim. Bunu yapmanın şimdi tam zamanı. Yeni normale de yanlış başlarsak, bütün dünya Mersin'e giderken biz yine tersine gideceğiz" ifadelerini kullandı.

"TARİHTEKİ İLK VE TEK DENK BÜTÇE BENİM MALİYE BAKANLIĞI DÖNEMİMDE GERÇEKLEŞTİ"

Ekonomik konularla ilgili gündeme dair soruları yanıtlayan Denktaş, 1974'ten beri tarihte ilk ve denk bütçenin kendi Maliye Bakanlığı döneminde gerçekleştiğini dile getirerek "Maliye Bakanlığı her zaman bütün bakanlıkların saldırdığı bir bakanlıktır.

Tabii ki para için. Dolayısıyla görevde bulunduğum her dönem içimizde tartışma oldu. Ama tartışmayı kavgaya dönüştürmek ve dışarıya yansıtmak vatandaşa olumsuz yansır. Bunu yapmadık  yapılmamasını sağlayan kişilerdendim. Bir dönem düşün işte Türkiye’den paranın gelemediği bir dönem. Para gelmiyor ama biz burada Maliye Bakanlığı’nda ilk kez denk bütçeyi yakaladık. Ancak araya seçim soktular. Hatırlayın, seçim yüzünden bütçesiz girdiğimiz 2018 yılını. Öncesinde mükemmel bir performans sergilemekteydik ve bu bizi 2020’ye kadar taşıyacak da dedik. Ama dinlemediler. Seçim bizi yaralayacak dedim, inanmadılar ama çok yaraladı" diye konuştu.

"PANDEMİ SÜRECİ EKONOMİK AÇIDAN İYİ YÖNETİLEMEDİ, HALK DEVLETTEN SOĞUDU"

Zaten son iki yıldır yaşanan döviz kriziyle birlikte kötü bir halde olan ekonominin bütün bunlar yetmezmiş gibi bir de pandemiye yakalandığını dile getiren Serdar Denktaş "Maalesef bu süreç de ekonomik açıdan iyi yönetilmedi. Sosyal hizmetler açısından da iyi yönetilemedi. Bu ülkede memurumuz var, özel sektör çalışanımız var, işverenimiz var. Hatırlayın 10 Mart’ta kapanmaya başladık ama aynı tarihte vatandaş da kendi kendini kapamaya başladı. 14 Mart’ta da karantina süreci başladı.

Vatandaşın o dönemde özellikle 55 günlük sure içerisinde muhteşem bir birlikteliği vardı. Dedim ki ne güzel bir fırsat, çünkü herkes birbirine yardım etmeye çalışıyordu. Sektörler birbirine anlayışla yaklaşıyordu. Muhalefet hükümete el uzattı, Cumhurbaşkanı da öneriler yaptı. Müthiş bir birliktelik oluştu kendiliğinden. Ancak ilk başta var olan bu birliktelik hükümetin kendi içinde ve Cumhurbaşkanı ile kavgası nedeniyle yıkılmaya başladı. Önce özel sektör dışarıda bırakıldı ya da orada buyük ayrımlar yapıldı. Bütün bunlar çok büyük bir kırılmaya yol açtı.

Devletten soğumaya yol açtık. Ben o zaman önerdim, faizi, mevduatı donduralım, kiraları donduralım diye, dinlemediler. Bunların hepsi yapılabilecek şeylerdi ve bu kırılmaları bu devletten soğumayı yaratmayacaktı. Aralık sonuna kadar olan maliyeti de 10 milyar TL idi. Bütçemizden fazla bir rakamdan bahsediyorum. 2 milyarı zaten devlette vardı, kaldı 8. Türkiye çevrelerinden gelecek finansmanla bu süreç sosyal devleti tam anlamıyla hissettirerek gerçekleştirilebilirdi, heba edildi gitti" dedi. 

"ALINAN KARARLAR SAATLER İÇİNDE DEĞİŞTİRİLDİ, HALKIN GÜVENİ YERLE BİR OLDU"

Pandemi dönemi içinde hükümette var olan çatlağın çok büyüdüğünü belirten Denktaş "Hükümet müthiş bir beceriksizlik yaptı. İcraatta olan kişiler yanlış kararlar aldı ve alabilir. Yanlış kararın arkasında durduğunda bu yanlış kendini daha iyi bir ortama götürür. Zaman içerisinde bu yanlıştan dönebilirsin. Ama aldığın kararı bir saat sonra, iki saat sonra değiştirirsen güven yerle bir olur. Bu güven kaybedildikten sonra alınan her karar tepki görmeye başladı ve bunun sonunu getiremediler.

Devleti bilmek, süreci bilmek yanlış yapa yapa edindiğin tecrübeler seni daha ileri taşımanın bir mekanizmasıdır. İşte ben bunlardan geçtim. Çocukluğumdan beri. 30 yaşında girdim aktif siyasete şu an 61 yaşındayım. Çok konuda, Güney komşumuzla, Türkiye ile müzakereler yaparak geldim bugünlere. Hatalarım oldu mu? Elbette. Hatasız kul olmaz" diye konuştu.

"HÜKÜMET GÜN GEÇİRİLECEK YER DEĞİLDİR"

Hükümet edenlerin 'kimsenin nasırına basmadan gün olsun vakit geçsin' diye icraat yapamayacağını dile getiren Denktaş "Bu güzel politika mı? İyi devlet adamı olmak mı? Ben bunların da ötesinde yeni normale geçerken yenilikçi, farklı bir liderliği ortaya koyarken o ilişkiler üzerinden yeniliklere yeni perspektiflere yönelelim diyorum.

En tabu şeylere karşı gelen birisi olarak söylüyorum bunu. İşte dediğim gibi içinde yaşamakta olduğumuz bu yeni zamanlarda, yeni normale geçiş için önümüzdeki seçim bir fırsattır, birliktelik için önemlidir. Ben Kıbrıs Türk halkının bu birlikteliği sağlayacağına ve yeni kuşaklarına bizim çok da yaşayamadığımız güzel günleri yaşatabileceğine inanıyorum" ifadelerini de sözlerine ekledi.

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