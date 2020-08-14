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Denktaş: "Saygı duymayı yeniden hatırlamamız gerekir!"

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Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Serdar Denktaş, geçmişte Kıbrıs Türkü’ne var olan saygılı duruşun yeniden kazanılması gerektiğini belirtti.
Denktaş: "Saygı duymayı yeniden hatırlamamız gerekir!"

Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Serdar Denktaş, geçmişte  Kıbrıs Türkü’ne var olan saygılı duruşun yeniden kazanılması gerektiğini belirterek, “bunun için de önce kendi kendimize saygı duymayı yeniden hatırlamamız gerekir” dedi. Denktaş, bu durumun sektörler arasında da, hükümet-muhalefet arasında ve Cumhurbaşkanı-Meclis-Hükümet arasında da olması gerektiğini kaydetti.
Denktaş, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ni (KTMMOB) ziyaret ederek, Başkan Seran Aysal, Yönetim Kurulu üyeleri ile ve bazı Oda Başkanı ve temsilcileri ile görüştü görüştü.
Ofisi’nden tapılan açıklamaya göre Denktaş, ziyaretindeki konuşmasında, KKTC’nin kısa sürede tanıtılmasının mümkün olmadığını dile getirdi, ancak 5 yıllık süre içerisinde hem Türkiye, hem Güney Kıbrıs, hem de dünya ile ilişkileri farklı bir zemine taşımanın mümkün olduğunu söyledi.
Atılacak olan tek taraflı adımlarla Güney’in Kıbrıs Türkü ile işbirliği yapmasının yavaş yavaş ortaya çıkarılması gerektiğini belirten Denktaş şunları kaydetti:
“Masada çağrılmamız halinde olan iki toplumlu iki kesimli Federasyondur. Ancak görülüyor ki bizim aklımızdaki Federasyon onlara uymuyor, onların aklındaki de bize uymuyor. O zaman bunu bir sona getirmemiz gerekiyor. ‘Gel o zaman iki halkın birbirine güven duyacağı bir yapıda başka bir şey yapalım’ dememiz lazım. Masada güç paylaşamayacağız bellidir. Ancak fırsat paylaşabiliriz. Yeter ki bugüne kadar o masaya konamayan güven ortamını o masaya koyabilelim. “

TÜRKİYE İLE İLİŞKİLER
Denktaş, Türkiye ile son yıllarda ilişkilerin bir şekilde “al-ver” bağına döndüğüne dikkat çekti; oysa ki Türkiye ile çok özel bağların olduğunu ve bu bağın yeniden anımsatılmasının artık gerekli olduğunu belirtti.
Denktaş şunları ifade etti:
“Buradaki iradeye Türkiye’deki irade ile karşılıklı bir saygıyı yeniden  yaratmak mümkün. Ancak, karşılarına gittiğinizde orada bir söz verip burada başka yaparsanız, toplumdan kabul ve onay almadığınız konuları yapamayacağınızı bile bile ‘yaparım’ deyip yerine getirmezseniz, atılması gereken bir adımı atmayıp gelip sümen altı yaparsanız, elbetteki karşı taraf da kendi tedbirleri alır. Yaşadığımız süreç budur” .
Denktaş, seçilmesi halinde KKTC’nin kendi iç yapısında ve Türkiye ile bu ilişkileri, müşterek hedefler koyarak yeniden istenilen noktaya taşıyacağını söyledi. 

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