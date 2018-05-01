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Denktaş: Yerel seçimlerde ittifak için çok fazla yol kat edemedik

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Denktaş: Yerel seçimlerde ittifak için çok fazla yol kat edemedik
Denktaş: Yerel seçimlerde ittifak için çok fazla yol kat edemedik

Yerel seçimlerde ittifak için çok fazla yol kat edemediklerini kaydeden Denktaş, “Çok fazla yol kat edemedik. Biraz konuştuk ama çok fazla mümkün değil.

Bağımsız aday denedik, o da olmadı ama şu anda birçoğu bağımsız giriyor.

Biz bunu yasal olarak hayata geçiremedik ama demek ki doğrusu bu.

Bağımsız çıkanlar, kendi ekibini meclis adayı gösterebilsin diye düzenlemeyi bu hafta Meclise havale edebilirsek o imkan da yaratılmış olacak” şeklinde konuştu.
 

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