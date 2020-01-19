  • BIST 121.475
  • Altın 294,762
  • Dolar 5,8926
  • Euro 6,5369
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

Devlet Piyangosu çekilişi gerçekleşti

» »
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 18 Ocak 2020 Devlet Piyangosu çekilişi bu akşam gerçekleşti.
Devlet Piyangosu çekilişi gerçekleşti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 18 Ocak 2020 Devlet Piyangosu çekilişi bu akşam gerçekleşti.

Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 900 Bin TL’lik büyük ikramiye 41167 numaralı bilete isabet etti. Şanslı bilet Lefkoşa Bayisi Hasan Sağol tarafından satıldı.

18 Ocak 2020 – PİYANGO ÇEKİLİŞİ

900,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

41167

25,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

71532

10,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

76745

5,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

13021

1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

28314

51030

51476

70681

750 TL İkramiye Kazanan Numaralar

15334

23232

24254

34608

89903

500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

02907

09907

09941

12220

12414

21992

57708

75444

89648

99374

250 TL İkramiye Kazanan Numaralar

00840

02106

06812

10216

17667

22918

36303

39313

40125

44319

46990

47539

52121

53658

64110

300 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar

01167

11167

21167

31167

40167

41067

41107

41117

41127

41137

41147

41157

41160

41161

41162

41163

41164

41165

41166

41168

41169

41177

41187

41197

41267

41367

41467

41567

41667

41767

41867

41967

42167

43167

44167

45167

46167

47167

48167

49167

51167

61167

71167

81167

91167

Son 4 Rakamına Göre 100 TL İkramiye Kazanan Numaralar

3366

5053

Son 3 Rakamına Göre 75 TL İkramiye Kazanan Numaralar

473

990

Son 2 Rakamına Göre 50 TL İkramiye Kazanan Numaralar

33

86

Son 1 Rakamına Göre 25 TL İkramiye Kazanan Numaralar

3

5

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kıbrıs Cumhuriyeti'nden Türkiye'ye Libya kınaması18 Ocak 2020 Cumartesi 14:56
  • 2 yerli, 1 ithal üründe limit üstü kalıntı18 Ocak 2020 Cumartesi 14:55
  • LAÜ’de “Turnitin Veritabanı” eğitim semineri yapıldı18 Ocak 2020 Cumartesi 14:43
  • Uluçay'dan polise anlamlı ziyaret18 Ocak 2020 Cumartesi 12:53
  • Polisten önemli duyuru! Bu Yola Dikkat!!18 Ocak 2020 Cumartesi 12:03
  • “Mültecilere insanlık dramı yaşatılıyor”17 Ocak 2020 Cuma 21:58
  • Haspolat kavşağı üst geçit çalışması nedeniyle trafiğe kapatılacak17 Ocak 2020 Cuma 21:56
  • Akacan'ın yargılandığı sanal bet davası ertelendi17 Ocak 2020 Cuma 20:13
  • Bu yolu kullanacak olanlar Dikkat!17 Ocak 2020 Cuma 20:09
  • Yağışlar ülkeyi terkediyor17 Ocak 2020 Cuma 20:08
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti