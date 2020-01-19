Devlet Piyangosu çekilişi gerçekleşti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 18 Ocak 2020 Devlet Piyangosu çekilişi bu akşam gerçekleşti.
Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 900 Bin TL’lik büyük ikramiye 41167 numaralı bilete isabet etti. Şanslı bilet Lefkoşa Bayisi Hasan Sağol tarafından satıldı.
18 Ocak 2020 – PİYANGO ÇEKİLİŞİ
900,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
41167
25,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
71532
10,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
76745
5,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
13021
1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
28314
51030
51476
70681
750 TL İkramiye Kazanan Numaralar
15334
23232
24254
34608
89903
500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
02907
09907
09941
12220
12414
21992
57708
75444
89648
99374
250 TL İkramiye Kazanan Numaralar
00840
02106
06812
10216
17667
22918
36303
39313
40125
44319
46990
47539
52121
53658
64110
300 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar
01167
11167
21167
31167
40167
41067
41107
41117
41127
41137
41147
41157
41160
41161
41162
41163
41164
41165
41166
41168
41169
41177
41187
41197
41267
41367
41467
41567
41667
41767
41867
41967
42167
43167
44167
45167
46167
47167
48167
49167
51167
61167
71167
81167
91167
Son 4 Rakamına Göre 100 TL İkramiye Kazanan Numaralar
3366
5053
Son 3 Rakamına Göre 75 TL İkramiye Kazanan Numaralar
473
990
Son 2 Rakamına Göre 50 TL İkramiye Kazanan Numaralar
33
86
Son 1 Rakamına Göre 25 TL İkramiye Kazanan Numaralar
3
5
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.