Dikkat... Bu bölgelerde elektrik kesintisi olacak...

KIB-TEK'in kesintilerle ilgili açıklaması şöyle:

29 Mart 2024 Cuma günü orta ve yüksek gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım çalıması nedeniyle 09:00 ile yaklaşık 14:00 saatleri arasında Gürpınar, Yılmazköy, Serhatköy, Serhatköy Su Pompa İstasyonu, Gayretköy, bölgedeki tesis ve su motorları, Şahinler ve Mevlevi bölgelerine elektrik verilemeyecektir. Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyurulur. Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz