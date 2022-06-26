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Dikkat elektrik kesintisi!

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KIB-TEK elektrik kesintisi olacağını açıkladı.
Dikkat elektrik kesintisi!

KIB-TEK'in açıklaması şu şekilde;

"27 Haziran 2022 Pazartesi günü orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09:00 ile yaklaşık 13:00 saatleri arasında; Karaoğlanoğlu Sanayi’nin doğu kısmı, Karaoğlanoğlu Nakışlı Sokak, Şehit Mümtaz Uçar Sokak ve Ateş Sokak‘a elektrik verilemeyecektir.

Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyurulur. Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz."

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