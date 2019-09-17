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Dikkat elektrik kesintisi var!

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Ağırdağ’da bugün, alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 6 saatlik kesinti yapılacak
Dikkat elektrik kesintisi var!

Kıb-Tek’ten verilen bilgiye göre sabah 09:00 ile öğleden sonra yaklaşık 15:00 saatleri arasında; Ağırdağ’da Tüfekçi Ömer Usta Caddesi üzerinde bulunan Ata Construction Evleri’nin elektrik enerjisi kesik olacak.

Ulukışla Köyünün bir bölümü, Aslanköy ve Aslanköy Askeri Tesisleri’nin de elektrik enerjisi bugün 10:00 ile 12:00 arası kesik olacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre bahse konuş saatlerde şebekede çalışma yapılacak

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