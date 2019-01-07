Dikkat kar geliyor!

Ülkeyi etkisi altına alan nemli havanın önümüzdeki günlerde de devam etmesi ve havanın çok soğuk olması bekleniyor.

Ülkeyi etkisi altına alan nemli havanın önümüzdeki günlerde de devam etmesi ve havanın çok soğuk olması bekleniyor.

Dağlık kesimlerde yarın öğleden sonra karla karışık yağmur ve kar yağması tahmininde bulunan uzmanlar, çarşamba sabahı don beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Dairesi’nin 8-14 Ocak tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, hava önümüzdeki günlerde genellikle alçak basınç sistemi etkisi altına kalacak. Periyodun ilk 2 günü oldukça soğuk ve nemli olacak bölgede yarın yer yer sağanak yağmur ve öğleden sonra dağlık kesimlerde karla karışık yağmur kar bekleniyor. Yarın ayrıca zaman zaman fırtına yaşanması öngörülüyor.

Perşembe günü parçalı çok bulutlu ve yağmurlu olacak hava, cuma ve cumartesi günleri parçalı bulutlu, pazar ve pazartesi günleri ise zamanla sağanak yağmurlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde periyodun ilk iki günü 9-12, diğer günlerde ise 13- 16 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli, Salı günü ise kuvvetli zaman zaman fırtına şeklinde esecek.