  • BIST 89.951
  • Altın 223,377
  • Dolar 5,4026
  • Euro 6,1956
  • Lefkoşa 8 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 8 °C
  • Güzelyurt 6 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 1 °C
  • Ankara -7 °C
FLAŞ HABERBM'den Kaşıkçı açıklaması: Dava yeterli değil, uluslararası soruşturma açılmalı

Dikkat kar geliyor!

» »
Ülkeyi etkisi altına alan nemli havanın önümüzdeki günlerde de devam etmesi ve havanın çok soğuk olması bekleniyor.
Dikkat kar geliyor!

Ülkeyi etkisi altına alan nemli havanın önümüzdeki günlerde de devam etmesi ve havanın çok soğuk olması bekleniyor. 

Dağlık kesimlerde yarın öğleden sonra karla karışık yağmur ve kar yağması tahmininde bulunan uzmanlar, çarşamba sabahı don beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Dairesi’nin 8-14 Ocak tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, hava önümüzdeki günlerde genellikle alçak basınç sistemi etkisi altına kalacak. Periyodun ilk 2 günü oldukça soğuk ve nemli olacak bölgede yarın yer yer sağanak yağmur ve öğleden sonra dağlık kesimlerde karla karışık yağmur kar bekleniyor. Yarın ayrıca zaman zaman fırtına yaşanması öngörülüyor.

Perşembe günü parçalı çok bulutlu ve yağmurlu olacak hava, cuma ve cumartesi günleri parçalı bulutlu, pazar ve pazartesi günleri ise zamanla sağanak yağmurlu olacak. 

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde periyodun ilk iki günü 9-12, diğer günlerde ise 13- 16 derece dolaylarında seyredecek. 

Rüzgar, güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli, Salı günü ise kuvvetli zaman zaman fırtına şeklinde esecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Saner: "Hükümet gündem saptırmak için vicdani reddi gündeme getirdi"07 Ocak 2019 Pazartesi 16:40
  • Sağlık Bakanı Besim, Umut Otizm Derneği yetkilileriyle görüştü07 Ocak 2019 Pazartesi 16:37
  • KTÖS ve KTOEÖS: “Öğretmenlere yönelik saldırılar belli kaynaklardan besleniyor”07 Ocak 2019 Pazartesi 16:26
  • DAP: Tütün bağımlılığı tedavisi daha ulaşılır olmalı…07 Ocak 2019 Pazartesi 15:49
  • Ercan-Gaziköy arasında bulunan cesetle ilgili yeni gelişme!07 Ocak 2019 Pazartesi 15:41
  • Havalar daha da soğuyacak07 Ocak 2019 Pazartesi 15:40
  • Girne Belediyesi’nden Türk Ocağına büyük katkı07 Ocak 2019 Pazartesi 15:15
  • Kıbrıs Vakıflar İdaresi, 2018 yılında yaptığı yardımları açıkladı07 Ocak 2019 Pazartesi 14:56
  • Trafik kontrollerinde 340 sürücü rapor edildi07 Ocak 2019 Pazartesi 14:25
  • Baybars:Güvenlikle ilgili tüm tedbirler alınıyor07 Ocak 2019 Pazartesi 14:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti