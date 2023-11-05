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Dilan ve Engin Polat tutuklandı

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‘Kara para aklamakla’ suçlanan Dilan ve Engin Polat çifti dahil 12 kişi tutuklandı. Altı kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
Dilan ve Engin Polat tutuklandı

Polat çifti, önce sosyal medyadaki lüks yaşam paylaşımlarıyla, ardından para aklama ve vergi kaçırma iddialarıyla gündeme gelmişti. Bu kapsamda Anadolu başsavcılığınca, soruşturma başlatılmıştı, Mali Suçları Araştırma Kurulu’ndan (MASAK) rapor istenmişti. Rapor doğrultusunda mal varlıklarına el konulan Polat çifti dahil 24 kişi gözaltına alınmıştı.

AA’nın aktardığına göre İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde dört gün süren ifade işlemlerinde Dilan Polat’a 26, Engin Polat’a ise 40 sayfa soru sorulmuş.

Emniyetteki işlemlerin ardından dün, Polat çifti dahil 18 şüpheli Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi.

Savcılık, Engin Polat, Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu’nun da aralarında bulunduğu 16 şüpheliyi ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’‘suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma’‘Vergi Usul Kanunu’na muhalefet’‘suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’ ve ‘Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Kanunu’na muhalefet’ suçlarından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.

Şüphelilerden ikisi ise adli kontrol altına alınmaları istemiyle hakimliğe gönderildi.

Şüpheli Dilan Polat’ın hakimlikte sorgusu sırasında fenalaşarak bayıldığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Hakimlik, ifadesi alınan Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu’nun da aralarında bulunduğu 12 kişinin tutuklanmasına karar verirken, altı kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.

Kararın açıklanmasının ardından Dilan Polat’ın, “Oğlum sana kim bakacak” diye bağırdığı duyuldu.

Soruşturma hakkında

MASAK’ın hazırladığı ön inceleme raporunda tasfiye halindeki üç firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.

Paranın yine aile bireylerine ait şirketler arasında transfer edildiği, son aşamada ise Engin Polat’ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığı saptanmıştı.

Bunun üzerine 1 Kasım’da İstanbul, Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa’da toplam 43 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, Polat çifti dahil 17 kişi gözaltına alınmıştı.

Soruşturmada Dilan ve Engin Polat’a ait bir medikal şirketin isim hakının Ankara’da başka bir firmaya verildiği, bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın ortakların kişisel hesaplarına aktarılak istendiği görülmüştü. Para bloke edilmiş, dört şüpheli gözaltına alınmış, genişletilen soruşturmada aranan üç kişi daha yakalanmıştı.

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