Din Görevlileri Sendikası, Limasol’daki Caminin Kundaklanmasını Kınadı

Din Görevlileri Sendikası, Limasol’daki Köprülü Hacı İbrahim Ağa Cami’nin kundaklanmasını kınayarak, sergilenen göçmen ve İslam karşıtlığını lanetlediğini açıkladı.

Sendika Başkanı Süleyman Çakır yaptığı yazılı açıklamada, Limasol’daki Köprülü Camisine molotof kokteylli saldırıyla ilgili “Beyinlerinin arkasında palazlandırdıkları göçmen ve İslam düşmanlıklarını da caminin bahçe duvarına büyük harflerle yazmaktan çekinmemişlerdir. Öncelikle bu süfli fiili iğrenerek lanetliyor ve kınıyorum” ifadelerini kullandı.

Bundan önce de camilere ve Müslümanlara belirli aralıklarla düzenlenen benzer saldırılar yapanların yanına kâr kaldığını, Rum makamlarınca herhangi bir cezai karşılık görmedikleri için azgınlıklarının artarak devam ettiğini kaydeden Çakır, “Altını kalınca çizerek belirtmek isterim ki yaşanan olay nefret ve doğal sonucu şiddet olayıdır. Bugün ibadethanelere, yarın ibadet edenlere, diğer gün herkese yönelme potansiyeli olan bir nefret ve şiddet eylemidir. Nefret söylemi ve şiddetin günümüz dünyasında hayat bulmaması gerekir” dedi.

Nefret içerikli söylem ve ırkçılık üzerinden açığa çıkan şiddetin bugün dünyayı kaosa sürükleyen COVİD-19 mikrobu gibi olduğunu ifade eden Çakır, hemen ve etkili önlem almak gerektiğini belirtti.

Çakır, suçlu veya suçluların bir an önce aranıp bulunmasını ve hak ettikleri cezayı almalarını istedi.