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Dinçyürek: Doktorluk mesleğinin doğasında yaratıcılık var

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Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği tarafından düzenlenen Tıp Haftası etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen "Hekimlerin Sanat Sergisi" açılış törenine katılan Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, açıklamalarda bulundu.
Dinçyürek: Doktorluk mesleğinin doğasında yaratıcılık var

Dinçyürek, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Tıp Haftası etkinlikleri çerçevesinde bir etkinlikte buluşuyoruz. Tabipler Birliği'ne sanatçı arkadaşlarıma ve meslektaşlarıma bu organizasyon için teşekkür ederim" dedi. Hekimlerin yaratıcı olması gerektiğine vurgu yapan Bakan Dinçyürek, mesleğin doğasının yaratıcılığı gerektirdiğini belirtti.

Dinçyürek, şunları kaydetti: "En zor şartlarda, bazen hiç imkanı yokken tedavi protokolünün uygulanmasında ortaya çıkacak eksikliklere rağmen, mevcut şartlar içinde yaratıcı ruhunu ortaya koyarak hastalara mevcut imkanlarla tedavi etmeyi başarmak, başlı başına bir sanattır. Böyle bir mesleğin bir parçası olmaktan kendi adıma onur ve gurur duyuyorum."

Sağlık sisteminin önemine de değinen Bakan Dinçyürek, "Hepimizin hekime ve sağlık sistemine ne zaman ihtiyacı olacağı bilinmemesine rağmen, ihtiyacı olacağı bir gerçektir. Dolayısıyla hepimizin görevi sağlık sistemini öncelikle daha iyiye götürmek, elbirliği ve imkanlarımızı daha yukarıya taşımak" ifadelerini kullandı.
Konuşmasında Kıbrıs Türk hekimlerinin önemli başarılarına da değinen Dinçyürek, "Hekim camiasından en başta örnek vermek istersek toplum liderimiz Sayın Dr. Fazıl Küçük döneminde en zor şartlarda bu toplumun önünde liderlik yapabilen bir meslektaşımız ve liderimizdir" şeklinde konuştu.
Bakan Dinçyürek, sözlerini, "Emek veren içindeki duyguyu dışarı yansıtabilen tüm meslektaşlarıma bu organizasyonu hayata geçiren Tabipler Birliği'ne ayrıca teşekkür ederim" diyerek tamamladı

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Ahmet Özant ise Bakan Dinçyürek’in sergiye katılımından dolayı büyük memnuiyet duyduklarını, doktorların sanatın her dalında başarılı olduklarını bilmenin kendilerine ayrı bir gurur yaşattığını kaydetti.

 

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