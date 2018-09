Dipkarpaz’da ağaçlara neler oluyor?

Açıklamanın tam metni şöyle:



"

ÜLKEMİZİN AĞAÇLARI SAHİPSİZ Mİ?

Herkes dilediği her yerde, aklına gelen ağacı acımasızca katlediyor.

Bu işle muhatap olması gereken hiçbir makamın olanlardan haberi yok.

Dipkarpaz’daki ağaç kıyımı, faili meçhul bir olay değildir.

Suçluların ortaya çıkarılması ve yasalarda tanımlanmış gerekli cezaların verilmesi şarttır.

Ülkemizin ağaçları sahipsizmiş gibi, herkes dilediği her yerde, aklına gelen her ağacı acımasızca katlediyor. Dünyanın ısınmasına bağlı iklim koşullarının her geçen gün etkisini iliklerimize kadar hissettirdiği, her tek ağacın bile artık çok önemli olduğu ülkemizde bu günlerde hala, tüyler ürpertici aynı yanlışları ve ihmalleri yapmaya devam ediyoruz. Küçücük ülkemizin her yanında ağaçlar vahşice kesilmekte, ne yazık ki polis dahil olmak üzere, yetkililer de seyretmektedir… “Fasıl 60 Orman Yasası” ve “Meyve Ağaçlarını Koruma Yasası” raflarda durmakta, hiçbir mekanizma zavallı durumundaki ağaçlara sahip çıkmamaktadır.

Dipkarpaz ilkokulunun bahçesindeki yetişkin çam ve servi ağaçları sırf yaprak döküyor diye acımazsızca doğranarak yaşamlarına son verilmesi, ülkemizde giderek azalan ağaçların akıbetinin bir kez daha düşünülmesini gerektirmektedir. Hiçbir makamın yasal görevini ve gereğini yerine getirmek üzere harekete geçmemesi, ağaç kıyımları karşısında ne kadar duyarsız olduklarının somut bir göstergesi. Bu işle muhatap olması gereken hiçbir makamın olanlardan haberi olmaması ve/veya öyle davranması da çok düşündürücü.

Dipkarpaz’daki ağaç kıyımı, faili meçhul bir olay değildir. Bu suç resmî bir binanın bahçesinde gerçekleşmiştir. Bu ağaçların sorumluluğu öncelikle bu oklun yöneticilerindedir bu olaydan haberlerinin olmaması mümkün değildir. Saldırıya uğrayan ağaçlar “Fasıl 60 Orman Yasası” altında koruma altında bulunan 7 orman ağacı kapsamındadır ve Orman Dairesi’nin bilgisi dışında hiçbir kimse en küçük bir dalını bile koparamaz. Kesim işi, tamamen ağaç sevgisinden yoksun, bilgisiz kişiler tarafından yapılmış olan vahşi bir saldırıdır. Kimin yaptığı bilinmekte olmasına rağmen polisin de olayı kovuşturup gereğini yapmaması, kaybedilen ağaçların durumunu daha da zavallı ve sahipsiz yapmaktadır… Oysa ağaçlara karşı işlenen suçlar ve cezalarının ne olacağı çok nettir.

Orman Yasası’nda Madde 13.3.a. “Bir kişi herhangi bir ağacı, ağaççığı veya çalıyı devirir, keser, söker, kabuğunu çıkarır, deler veya herhangi bir suretle yaralarsa; bir suç işlemiş olur ve mahkumiyeti halinde bir yıla kadar hapis cezasına veya para cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilir.” Demesine rağmen Yasalar neden çalıştırılmıyor?

Ağaçlara karşı saldırıların durdurulabilmesi ancak yasal gereklerin yapılması ile mümkündür. Her gün bir yeni kıyım yaşadığımız ülkemizde son kalan ağaçların yaşayabilmesi için, örnek olması bakımından her vakada suçluların ortaya çıkarılması ve yasalarda tanımlanmış gerekli cezaların verilmesi şarttır. Bizler bu vakaların takipçisi olmaya devam edeceğiz.

Yeşil Barış Hareketi olarak bu yanlışlara el atılmasını bekliyor, ilgilileri ağaçlarımızın daha fazla kayba uğramasını önlemek üzere görevlerini yapmaya çağırıyoruz…"