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Diyarbakır ve Mardin arasında yangın: 5 ölü, 44 yaralı

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Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasındaki ekili alanlarda yangın çıktı. Yangında 5 vatandaşın hayatını kaybettiği, 44 kişinin de yaralandığı açıklandı. Ekiplerin de yoğun çabaları sonucu yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmala
Diyarbakır ve Mardin arasında yangın: 5 ölü, 44 yaralı

Çınar ile Mazıdağı ilçeleri arasındaki alanda anız yangını çıktı. Yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü.

Yangına müdahale için Diyarbakır ve Mardin'in yanı sıra çevre illerden AFAD, Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, Çınar Kaymakamı Muhammed Fatih Günlü ve İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım ile Çınar ilçesinde yangın çıkan bölgede incelemede bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yangına ilişkin bilgi verdi.

Yangında Diyarbakır'da 3, Mardin'de 2 vatandaşın hayatını kaybettiğini açıkladı.

"Diyarbakır İli Çınar ilçesi Köksalan Kırsal Mahallesinde saat 22:15’te anız ile örtü yangını olarak başlayan ve rüzgârın şiddetiyle Yazçiçeği, Bağrık ve Ağaçsever mahallelerini etkileyen yangın, Mardin Mazıdağı ilçesi Yücebağ, Şenyuva ve Yetkinler mahallesi istikametine doğru da ilerlemiş ancak ekiplerimizin ve vatandaşlarımızın yoğun çalışması sonucu tamamen kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangında maalesef Diyarbakır’da 3 vatandaşımız, Mardin’de 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiş,yaralılarımızın tedavileri devam etmektedir. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:"Diyarbakır’ın Çınar ilçesinin Köksalan mahallesi ve Yazçiçeği köyü ile Mardin’in Mazıdağı ilçesi Yücebağ ve Yetkinler köyünde meydana gelen yangında 5 kişi hayatını kaybetti, 10’u ağır 44 kişi yangından etkilendi. Diyarbakır’da 3, Mardin’de 2 can kaybımız var. Olay sebebi ile 35 Ambulans ve 7 UMKE Timi görevlendirildi. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum, yaralılara geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun da AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu ile Mazıdağı Kaymakamlığı önünde yaptığı açıklamada, Diyarbakır'ın Çınar ilçesinin Köksalan Mahallesi'nde başlayan, Mazıdağı ilçesinin Şenyuva, Yücedağ ve Yetkinler mahallelerine doğru ilerleyen yangının itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındığını belirtti.

Yangına 41 araç ve 150 personelle müdahale edildiğini belirten Akkoyun, "Soğutma çalışmaları devam etmektedir. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum. Vefat eden vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Şehrimize ve ülkemize geçmiş olsun" dedi.

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