Dizdarlı:'' Hastane falan açılmadı.Tören yapıldı o kadar.''

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi eski başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı 15 Kasım’da açılış töreni yapılan fakat hala aktif olamayan Acil Durum Hastanesi’e ilişkin açıklama yaptı
Açıklama şu şekilde
İKİ HAFTA OLDU AMA DOLULUK ORANI % 0
Aslında “ pandemi” hastanesi olmayan “acil durum” hastanesinin açılışı yapılıp da açılamayışının üstünden bu gün itibarıyla iki hafta geçti.
Anladık ki hastane falan açılmadı. Tören yapıldı o kadar
.
Peki neden açılmadı? Zira o hastanenin teşkilat yapısı yok.
Türkiye hastaneyi yaparken bizimkiler tüm uyarılara rağmen uyudular.
Dolayısıyla içinde çalışacak insan yok
Doğal olarak doluluk oranı % 0.
Şaşılacak bir durum yok : Zaten hükümette yok.
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