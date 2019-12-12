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Doğu Akdeniz'de savaş tamtamları! Kıbrıs, İtalya ve Fransa'dan ortak tatbikat

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Kıbrıs, İtalya ve Fransa'dan ortak tatbikat: Bayrağımızı göstermeye hazırız Türkiye ile Libya arasında mutabakat muhtırasının imzalanmasının ardından Doğu Akdeniz'de tansiyon yükselmiş durumda.
Doğu Akdeniz'de savaş tamtamları! Kıbrıs, İtalya ve Fransa'dan ortak tatbikat

Türkiye ile Libya arasında mutabakat muhtırasının imzalanmasının ardından Doğu Akdeniz'de tansiyon yükselmiş durumda.

Güney Kıbrıs Rum  Savunma Bakanlığı, Fransa ve İtalya ile birlikte yarın ortak tatbikat yapacaklarını açıkladı. La Repubblica'ya konuşan İtalyan yetkililer, "Ankara'ya mesaj açıktır; bayrağımızı göstermemiz gerekiyorsa hazırız" dedi

Türkiye ile Libya arasında imzalanan deniz yetki alanları sınırlandırmasına dair mutabakat muhtırasının imzalanmasının ardından yapılacağı açıklanan tatbikat, Kıbrıs Cumhuriyeti kara sularında icra edilecek.

ANKARA'YA MESAJ: HAZIRIZ

Öte yandan İtalya da, Doğu Akdeniz’de devriye görevi yapan savaş gemisini Kıbrıs'a gönderdi.

Martinengo adlı fırkateyn Larnaka Limanı’na demirledi.

Rum medyası da, İtalyan Gazetesi La Repubblica'nın haberini öne çıkardı.

Habere göre gazeteye konuşan İtalyan yetkililer, "Ankara'ya mesaj açıktır; bayrağımızı göstermemiz gerekiyorsa hazırız" dedi.

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