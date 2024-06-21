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Doğu Akdeniz’de tarihi değiştiren keşif! Tunç çağından kalma 3 bin yıllık kargo

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Tunç Çağı'ndan kalma 'dünyanın en eski gemi enkazına' ait kargo, sular altında 3.300 yıl boyunca kaldıktan sonra, Doğu Akdeniz'de tesadüf eseri bulundu.
Doğu Akdeniz’de tarihi değiştiren keşif! Tunç çağından kalma 3 bin yıllık kargo

Binlerce yıldır denizde kaybolan bir geminin paha biçilmez tarihi yükü tesadüf eseri bulundu. Kargo, İsrail'in kuzey kıyısındaki deniz yatağında yaklaşık iki bin metre derinlikte keşfedildi.

AMFORA 3.300 YILDIR KAYIPTI

Enkazdan amfora olarak bilinen yüzlerce bozulmamış hazine çıkarıldı ve bunların 3.300 yaşında olduğuna inanılıyor. İsrail Eski Eserler Kurumu'ndan (IAA) uzmanlar, keşfin binlerce yıl önce denizcilerin güneş ve yıldızları kullanarak okyanuslarda yön bulabildiklerini gösterdiğini söylüyor.

İsrail Eski Eserler İdaresi Deniz Birimi Başkanı Jacob Sharvit, sosyal medyada şunları söyledi:

"Gemi, ya bir fırtına veya Geç Tunç Çağı'nda iyi bilinen bir olay olan korsan saldırısı girişimi sebebiyle batmış gibi görünüyor. Bu, Doğu Akdeniz'in derin denizinde, en yakın kıyıdan doksan kilometre uzakta bulunan hem ilk hem de en eski gemi."

'TARİHİ DEĞİŞTİREN KEŞİF'

Sözlerine şöyle devam etti:

"Bu dünya standartlarında, tarihi değiştiren bir keşif. Bu bulgu bize, antik denizcilerin daha önce hiç görülmemiş bir şekilde Akdeniz'i herhangi bir kıyıya görüş hattı olmadan geçebilme becerisine sahip olduğunu ortaya koyuyor."

Kargo binlerce yıldır denizde kaybolmuştu. Keşfedilmesi, Energean adlı firmanın rutin petrol ve gaz araştırmasıyla mümkün oldu. Kargo, şirketin modern robot denizaltıları tarafından fark edildi. Keşfe imza atmadan önce İsrail kıyılarındaki yeni enerji kaynakları ihtimaline dair araştırmayı yürütüyorlardı.

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